Quảng Bình: Tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn

Ngày 5/8, tin từ Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá cho hay: Trường hợp ông N.V.C (SN 1960) ngụ xã Thanh Thạch (Tuyên Hoá - Quảng Bình) đã tử vong sau khoảng 3 tháng bị chó cắn.



Nguyên nhân dẫn đến việc này do ông C đưa chó đi tiêm phòng bệnh. Quá trình tiêm, ông C giữ chó nhưng không may bị chó cắn vào tay trái gây chảy máu. Sau khoảng 3 ngày, con chó nhà ông C bị chết nhưng ông C đã chủ quan và không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Thời gian đầu sức khoẻ của ông C ổn định và không có biểu hiện, tuy nhiên sau khoảng 3 tháng ông C có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán ông C bị bệnh dại và ông C tử vong sau đó.

Trước đó tại huyện Tuyên Hoá cũng có 2 trường hợp khác tử vong vì chó dại cắn. Trong đó, trường hợp em C.N.L (15 tuổi; ngụ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong sau 2 tháng bị chó dại cắn.