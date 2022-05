Quán quân KOC Việt Nam 2022 gọi tên Call Me Duy - từ beauty blogger nổi tiếng đến KOC được chứng thực trong ngành

Hôm qua (29/5), KOC VIETNAM 2022 - sân chơi chuyên nghiệp dành cho những gương mặt KOC tài năng đã chính thức khép lại với chiến thắng của "chiến thần review" Call Me Duy. Tại vòng chung kết, anh chàng đã mang về giải nhất qua phần thi "It's me, chính là tôi", giành được phần thưởng hơn 1 tỷ đồng (gồm 500 triệu tiền mặt và 500 triệu hợp đồng truyền thông quảng cáo).

Với thành tích ấn tượng trong sân chơi mới, Call Me Duy một lần nữa khẳng định được cái tên của mình không chỉ nổi bật trong ngành review làm đẹp mà còn trong mảng KOC.

Vũ Duy hay còn được gọi là Call Me Duy , sinh năm 1997, đang làm việc và sống tại TP HCM. Từng học thiết kế khi còn là sinh viên, anh sở hữu đầu óc sáng tạo phát triển trong mảng nghệ thuật. Vì đam mê mỹ phẩm làm đẹp cũng như có hiểu biết về các thành phần skincare, Vũ Duy đã thành lập kênh YouTube cho riêng mình, tập trung làm các video giới thiệu và phân tích kỹ càng sản phẩm gửi đến người xem.

Từ beauty blogger có tiếng rẽ ngang mảng KOC

Chính nhờ hoạt động năng nổ, Call Me Duy đã trở thành gương mặt nổi bật trong làng review mỹ phẩm, được biết đến như một beauty blogger có tiếng, sở hữu kênh YouTube hơn 500k lượt theo dõi. Không dừng lại tại việc đơn thuần chia sẻ trên video, anh đã tích cực xây dựng cộng đồng mê skincare với các group nổi tiếng trên Facebook. Nhờ danh tiếng ổn định, được nhiều người biết đến, Call Me Duy cũng tranh thủ xây dựng blog chuyên nghiệp mang tên callmeduy.com, chuyên "mách nước" những kiến thức skincare chất lượng cho người dùng. Đầu năm 2021, Vũ Duy xây dựng mỹ phẩm riêng - CMD Cosmetic.

Ngoài phát triển mạnh mẽ thương hiệu cá nhân trên 2 nền tảng YouTube và Facebook, Vũ Duy còn tiếp tục tiến vào và xây dựng kênh TikTok, nơi hội tụ các anh tài KOC - nói nôm na thì là những người chuyên review sản phẩm và có 1 lượng người follow nhất định.

Nhờ nhận được chú ý qua các video review ngắn, sự nổi tiếng Call Me Duy ngày càng phát triển với kênh TikTok hơn 300k lượt theo dõi. Từ đó, "thánh mỹ phẩm" đã quyết định hoạt động nghiêm túc như 1 KOC chuyên nghiệp. Tại sân chơi dành cho các bạn chuyên về giới thiệu sản phẩm, Call Me Duy không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, để có thể truyền đạt đúng nhất và đầy đủ nhất thông tin, công dụng sản phẩm đến người mua hàng.

Đồng thời, do hoạt động chăm chỉ mà thu nhập Vũ Duy nhận lại không hề nhỏ. Qua các clip đạt viral nhất định, doanh thu hoa hồng của anh có thể dao động từ 400 - 500 triệu.

Rẽ ngang qua con đường KOC chuyên nghiệp, Call Me Duy không chỉ là người nhận lời mời mà còn là người chủ động tìm kiếm khách hàng, xây dựng niềm tin và đầu tư vào sản phẩm. Từ đó khiến cái tên Call Me Duy có chỗ đứng đặc biệt trong dàn KOC trẻ hiện nay. Anh từng chia sẻ về góc nhìn về ngành này: "Cho dù bạn muốn là ai trong giới KOC, thì bạn cũng phải hướng tới yếu tố chân thật, bởi nếu mình review sai sự thật thì cơ hội hợp tác với nhãn hàng sẽ mất dần hoặc bạn sẽ không còn tồn tại trong ngành này nữa".

Quyết định tham gia thử thách và đạt quán quân danh dự

Mặc dù có thành tích nhất định trong ngành review nhưng Vũ Duy không ngừng muốn chứng minh bản thân. Vì vậy anh chàng đã tham gia sân chơi KOC VIETNAM 2022 - chương trình hội tụ các bạn trẻ từ có người có danh tiếng đến newbie đang tập tành, đến tham gia trải nghiệm một không gian đầu tư chất lượng. Đây là nơi dành cho những người mong muốn phát triển trong ngành review, sáng tạo nội dung hướng tới các khách hàng đặt chú ý vào các nền tảng video, livestream.

Xuất hiện trong chương trình toàn các giám khảo nổi tiếng và các thí sinh chất lượng, Call Me Duy không hề e dè, vì chính cái tên của anh chàng đã là sự khẳng định của 1 KOC có tiếng nói. Trong 18 thí sinh tham gia, có thể nói Vũ Duy chính là người đáng gờm nhất.

Không để những người hâm mộ thất vọng, Vũ Duy đã khẳng định mình qua hàng loạt thử thách trong chương trình. Trong các thử thách như dựng video, giới thiệu sản phẩm sao cho thu hút khách hàng đến livestream kịch bản không có thời gian chuẩn bị nhiều, Call Me Duy đều thành công vượt qua. Qua mỗi vòng thi, anh đều là người nhận được sự chú ý của 2 giám khảo chính Kỳ Duyên, Châu Bùi và các giám khảo khách mời. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, đầy sáng tạo mà Vũ Duy tích lũy từ kinh nghiệm trước đây đã khiến mọi người công nhận thực lực của anh chàng.

Tại chung kết KOC VIETNAM 2022 mùa đầu tiên, Vũ Duy đã khiến người hâm mộ không thất vọng khi vượt qua 2 cái tên cực "chiến" khác là Pu Mét Bảy và Châu Muối, chính thức nhận được ngôi vị quán quân với tổng số điểm là 115 điểm, dành hơn 1 tỷ đồng. Không những vậy, với sự trợ giúp của ekip cùng giám khảo khách mời Hải Triều, anh còn ẵm thêm giải yêu thích do độc giả bình chọn. Dưới sự công nhận của giám khảo và các thí sinh, Vũ Duy không khỏi xúc động trong vòng tay của bạn bè.

Call Me Duy chia sẻ dù không xuất thân từ một gia đình hoàn hảo, nhưng để có thể dùng chất xám, dùng đầu óc của mình tham gia một cuộc thi chất lượng và dành giải thưởng lớn này, đó là 1 sự tự hào. Bản thân anh cũng gặp nhiều áp lực và nặng nề khi tham gia chương trình, bởi ngoài mặt hàng sở trường là các sản phẩm làm đẹp, anh sợ mình không đủ sức để cạnh tranh với các mặt hàng khác. Tuy vậy, chính nhờ sự nỗ lực, Call Me Duy đã giành được "quả ngọt" xứng đáng.

Có thể thấy, dù bước chân vào lĩnh vực không phải sở trường nhưng Call Me Duy vẫn gặt được thành công hơn mong đợi, không chỉ là quán quân mà chính là người truyền cảm hứng.