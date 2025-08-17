Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?

Nhắc đến Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người không thể quên gương mặt Phan Minh Đức – quán quân năm thứ 10, cũng là thí sinh đầu tiên của Hà Nội giành vòng nguyệt quế tại trận Chung kết năm.

Quán quân Olympia đầu tiên của Hà Nội Phan Minh Đức.

Trong chương trình Ký ức VTV, khán giả đã được gặp lại Phan Minh Đức. Chia sẻ về mối duyên với chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Minh Đức kể lại: “Năm lớp 4 tôi vào thăm bà ngoại trong Quảng Ngãi và ngồi xem chương trình cùng với bà. Hôm ấy tôi cũng trả lời được một vài câu, sau đó mọi người chỉ hỏi bâng quơ là sau này tôi có đăng ký đi thi không thì tôi bảo sẽ cố gắng. Đến năm lớp 11 tôi đăng ký tham gia chương trình”.

Anh cho biết mình đi bộ từ trường THPT Hà Nội - Amsterdam tới cổng Đài Truyền hình Việt Nam, gửi tờ đơn đăng ký dự thi ở phòng chú bảo vệ, nhờ chú đưa tới cho đội ngũ sản xuất.

“Tôi nghĩ bản đăng ký của mình có lẽ là một trong những bản đăng ký hiếm hoi của Đường lên đỉnh Olympia mà không có dấu bưu điện. Vì tôi đã đi bộ từ trường THPT Amsterdam đến nộp tại phòng bảo vệ Đài Truyền hình Việt Nam, nhờ chú bảo vệ cầm lên đưa hộ cho ê-kíp. Và đó chính là câu chuyện bắt đầu tôi đi thi Đường lên đỉnh Olympia”, Minh Đức nói.

Trở thành nhà vô địch năm thứ 10, Đức lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những phút nghỉ giải lao trong trận chung kết, khi khán giả đang xem các đoạn quảng cáo trên truyền hình. "Đó là lúc chúng tôi quay sang nhau nói chuyện phiếm, chia sẻ về những dự định tương lai. Khi ấy, tôi nói rằng sẽ vào Đại học Ngoại thương, học Tài chính quốc tế. Nhưng rồi tôi lại rẽ sang một con đường khác,” anh cười.

Đối với Đức, sức hút lớn nhất của Olympia chính là sự trong sáng và vô tư của các thí sinh . “Các bạn đi thi chỉ đơn giản là được thử sức, được gặp bạn bè bốn phương. Tôi nghĩ chừng nào chương trình còn giữ được sự vô tư như thế thì có lẽ là sức hút chương trình sẽ không bao giờ có thể giảm đi được”, quán quân năm thứ 10 chia sẻ.

Phan Minh Đức trở về Việt Nam sau thời gian du học và hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Phan Minh Đức là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, cũng là thí sinh đầu tiên của TP Hà Nội chiến thắng tại trận Chung kết năm.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Đức theo học ngành Tài chính kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Năm 2018, Minh Đức được chuyển thẳng lên học Tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Nhà vô địch Olympia năm 10 cũng tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế.

Tuy nhiên, tháng 3/2021, Đức bất ngờ quyết định dừng con đường tiến sĩ để chuyển sang học Thạc sĩ Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số. “ Khi học đại học, tôi chưa từng xác định mình sẽ ở lại nước ngoài hay về Việt Nam. Nhưng sau khi tích lũy đủ trải nghiệm, tôi nhận ra quê hương mới chính là nơi tốt nhất để phát triển bản thân, rồi từ đó chia sẻ giá trị cho cộng đồng, ” anh tâm sự.

Năm 2024, Minh Đức trở về nước, trở thành Trưởng bộ phận học thuật Trung tâm Edison, phụ trách định hướng học tập và nghề nghiệp cho học sinh. Cùng lúc, anh sáng lập trung tâm ôn luyện SAT, IELTS mang tên Future class – Đường lên đỉnh 1600 SAT và triển khai dự án 15h xây dựng kiến thức nền tảng digital SAT dành cho học sinh từ lớp 9.

Nói về lý do trở về Việt Nam sau khi đi du học, Phan Minh Đức cho biết đó không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là khát vọng đóng góp cho thế hệ trẻ Việt Nam. “ Lựa chọn quay trở về hay ở lại Australia tùy vào cá nhân mỗi người. Đối với tôi, sau khi học tập tại đây, có một thời gian làm trợ giảng, tôi muốn đưa cách tư duy trong giảng dạy ở nước ngoài về Việt Nam" .