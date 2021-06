Quận Long Biên thiếu nguồn cung mới, các dự án “nhà ở ngay” lên ngôi

Căn hộ về ở ngay lên ngôi

Trong vài tháng đầu năm, thị trường căn hộ tại Hà Nội càng nóng hơn với nhiều yếu tố thúc đẩy giá nhà tăng cao và hạn chế nguồn cung mới: thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng hệ số đất, giá vật liệu xây dựng tăng "phi mã", khó khăn trong thủ tục cấp phép xây dựng…

Đặc biệt, Bộ Xây dựng tiếp tục có động thái siết chặt việc bán nhà ở hình thành trong tương lai khi Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh mới đây đã ký văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm quy định về giao dịch bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai và gửi báo cáo kết quả trước ngày 15/6/2021.

Trước tình hình này, giá căn hộ tại Hà Nội được dự báo sẽ tăng nhanh hơn khi mà chi phí xây dựng đội cao và nguồn cung mới ngày càng cạn kiệt. Thậm chí, nhiều chuyên gia nhận định rằng "2 tỷ đồng không mua được căn hộ tốt ở Hà Nội".

Trong khi đó, nhu cầu mua nhà ở thực của người dân thủ đô vẫn cao và thậm chí cấp thiết hơn bất chấp sự trở lại của dịch Covid-19. Cụ thể, theo dữ liệu tháng 5 từ trang Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm của khách hàng đối với chung cư, nhà riêng tại Hà Nội tăng tới 5-7%.

Cũng theo số liệu do Bộ Xây dựng công bố, số lượng nhà ở còn tồn đến quý I/2021 ước tính khoảng 3.300, chỉ bằng 1/3 so với năm 2020. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong quý I/2021 tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020 và quý IV/2020.

Là một trong số những quận ngay sát trung tâm, Long Biên đón làn sóng dịch chuyển của nhiều cư dân quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng nhờ quỹ đất lớn, không khí trong lành, diện tích cây xanh - mặt nước lớn và quy hoạch hiện đại. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, quận này không ghi nhận dự án nào mới được cấp phép mở bán. Do đó, sự quan tâm của khách hàng đổ dồn về những dự án đã bàn giao, tiện ích hoàn chỉnh và không gian sống trong lành.

Quận Long Biên hấp dẫn với căn hộ trên dưới 2 tỷ

Nhắc đến căn hộ về ở ngay đáng sống tại Long Biên trước hết phải kể đến Eco City Việt Hưng, tổ hợp căn hộ cao cấp nằm ngay trái tim KĐT Việt Hưng. Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ cho một căn hộ 2 phòng ngủ, cư dân sẽ được tận hưởng chuẩn sống xanh - tiện nghi - sang trọng chuẩn 5 sao.

Theo một khảo sát nhỏ do phóng viên thực hiện, di chuyển bằng xe ô tô từ Eco City Việt Hưng đến cầu Vĩnh Tuy chỉ mất 7 phút, đến cầu Chương Dương khoảng 10 phút, đảm bảo nhu cầu "một bước sang phố".

Với tổng diện ích dự án lên tới 50.000 m2, chủ đầu tư dành tới 70% không gian để phủ đầy cây xanh cùng các tiện ích nội khu hiện đại như bể bơi, vườn dạo bộ, nhà hàng - café ngoài trời, vườn nướng BBQ.... Từ Eco City Việt Hưng cũng kết nối nhanh tới hệ thống tiện ích khu vực như Vincom Long Biên, công viên Việt Hưng, bệnh viện Đa khoa Đức Giang…

Không chỉ quản lý vận hành dự án theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, chủ đầu tư dự án còn chú trọng hoàn thiện căn hộ tới từng chi tiết nhỏ nhất, trang bị đầy đủ nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu: Toto, Hafele, Mitsubishi…

Cách đó một con đường Trần Danh Tuyên, tòa căn hộ TSG Lotus tại số 190 Sài Đồng cũng được đánh giá là một sự lựa chọn đáng tiền với giá từ 2,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ + 1 rộng 86 m2. Các căn hộ tại đây được đánh giá cao với thiết kế vuông vức, hợp lý và gói nội thất bàn giao hoàn thiện, chỉn chu.

TSG Lotus Sài Đồng ghi điểm nhờ vị trí ngay đối diện khu đô thị Vinhomes Riverside, sở hữu không gian sống khoáng đạt với tầm nhìn tuyệt đẹp. Hiện tại, các tiện ích trong nội khu dự án đã đi vào hoạt động ổn định gồm có trường mầm non quốc tế 1000 m2, shophouse thương mại - dịch vụ, bể bơi 4 mùa 500 m2, Gym & Spa, khu vui chơi trẻ em…

Cách đó không xa, ngay tại trung tâm KĐT mới Sài Đồng hiện hữu một cái tên sáng giá khác: Le Grand Jardin. Từ ngày đầu ra mắt cho đến khi bàn giao, tổ hợp căn hộ này luôn tạo ấn tượng tốt với khách hàng nhờ lối thiết kế sang trọng cùng hệ thống tiện ích trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí bao bọc xung quanh.

Dự án Le Grand Jardin gồm 9 tòa tháp được bố trí so le nhau, 100% căn hộ đều có ít nhất 2-3 mặt thoáng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Khách hàng bỏ ra từ 2,2 tỷ đồng sẽ sở hữu ngay căn hộ 2 phòng ngủ rộng 63 m2, an tâm vui sống với hơn 50 tiện ích ngay dưới chân nhà.

