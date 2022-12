Quà tết Fresh Garden vì sức khỏe - Thức quà gắn kết cả nhà

Sự phát triển thần tốc của khoa học, các thiết bị điện tử và mạng xã hội vô hình chung đang ảnh hưởng sâu đến việc tương tương tác, nói chuyện trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Cuộc sống quá vội, quá nhanh khiến các thành viên quên mất tầm quan trọng của việc gắn kết cả nhà lại với nhau.



"Tết về" là những từ vừa nghe thôi đã thấy nao nao, nóng lòng muốn được về với nhà, với bố mẹ, về với những người thân thiết với ta. Rõ ràng, những ngày cuối năm này chính là cơ hội tốt để các thành viên "sống chậm" lại. Và sẽ tuyệt vời hơn khi tết này có những thức quà tết gắn kết các thành viên lại, vừa cùng nhau thưởng thức hương vị, lại vừa cùng nhau trò chuyện tâm tình.

Quà tết Fresh Garden kéo cả nhà "gần nhau" hơn

Có những khi lời yêu thương sẽ rất khó để nói thành lời. Có khi chỉ cần những khoảnh khắc được trải nghiệm cùng nhau trong mái nhà thân thương thôi. Khoảnh khắc được ngồi lại cùng với cả nhà bên bàn trà thơm, có bánh, có mứt ngọt nhâm nhi, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khi năm cũ dần khép và đón chào năm mới sáng tươi, rực rỡ.

Dù cho tình yêu gia đình vốn dĩ không cần thể hiện phô trương hay những lời hoa mỹ, nhưng sẽ thêm đong đầy hơn khi chúng ta khéo léo gửi gắm tình cảm của mình qua các thức quà tết. Hãy để Fresh Garden giúp bạn. Thay bạn gắn kết các thành viên trong nhà, thay bạn nói những lời yêu thương và làm không khí ngày tụ họp, quây quần thêm ấm cúng.

Tết này, hãy gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến bố mẹ, ông bà bằng những món quà tết chất lượng đến từ Fresh Garden. Bạn có thể lựa chọn set bánh "Lời ru mùa xuân" với vị tết ngập tràn trong hương thơm ngậy bùi của các loại bánh quy hạt óc chó, macca, hạt dẻ cười và hạnh nhân. Sự kết hợp của các hạt dinh dưỡng cùng sắc đỏ tươi mới trong thiết kế vỏ hộp thay lời chúc may mắn đầu năm của người gửi tặng.

Set quà tết "Dòng chảy hạnh phúc" tại Fresh Garden đưa cả nhà qua dòng chảy yêu thương, được nuôi dưỡng từ tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó của các thành viên. Tình yêu thêm phần thăng hoa trong ngôi nhà đầm ấm, ngập tràn tiếng cười với set bánh đủ loại từ hạnh nhân, bơ mứt dâu, sô cô la chip, dừa, cho đến nho sấy khô.

Và không thể bỏ qua, set bánh đưa bạn đến với nhiều cung bậc cảm xúc cùng gia đình - "Vũ khúc hạt vàng". Hương vị hạnh nhân, óc chó, macca, hạt dẻ cười, nam việt quất và nho sấy khô được thêm chút vị của hồng trà Ceylon dẫn ta dạo qua cánh cổng mùa xuân, thưởng thức tinh túy của đất trời, của chút đậm vị, chút thơm lừng mà đủ lan tỏa trọn vẹn cái ý, cái tình. Sẽ chẳng có cái cớ nào hợp lý hơn để được gần nhau, được san sẻ và được cảm nhận tình thân. Để rồi dù có đi qua bao nhiêu nhọc nhằn của năm cũ, chỉ cần cùng cả nhà thưởng thức quà bánh, ta vẫn thấy Tết luôn đong đầy như vậy.

Thấu hiểu mong muốn tìm những sản phẩm quà tết vừa thiết thực, lại vừa an toàn với mọi thành viên trong gia đình, Fresh Garden mang đến cho bạn những set quà tết đáp ứng dinh dưỡng - chất lượng - an toàn với mức giá chỉ từ 290.000 - 590.000 đồng.

Bánh quy hạt được điều chỉnh lượng đường tốt cho sức khỏe, phù hợp với khẩu vị của các thành viên, cung cấp protein tự nhiên và năng lượng từ các loại hạt dinh dưỡng. Các sản phẩm bánh quy tại Fresh Garden đều được ông bà, bố mẹ cho đến các bé yêu thích bởi vị ngọt nhẹ và thơm bùi của các loại hạt. Hương vị chua ngọt dễ chịu từ hoa quả sấy được "thưởng" cùng hương trà thơm cho ngày tết thêm trọn vẹn.

Sẽ thật ấm cúng và đầy gắn kết khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau, cùng ăn bánh thưởng trà, cảm nhận vị gia đình trong các sản phẩm bánh từ hộp quà tết của Fresh Garden.

Fresh Garden - Thương hiệu bánh Việt vì sự gắn kết

Trải qua 12 năm phát triển từ tình yêu với những chiếc bánh, Fresh Garden dần trở thành thương hiệu uy tín, là điểm đến của mọi nhà với dòng sản phẩm chủ đạo là bánh mì tươi, bánh kem và bánh hạt dinh dưỡng.

Các dòng sản phẩm bánh hạt của Fresh Garden được chăm chút từ khâu chọn lọc nguyên liệu an toàn cho đến quy trình sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín. Nguyên liệu làm nên các loại bánh hoàn toàn là nguyên liệu sạch, cao cấp, được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín như nấm - ngô Horeca Select từ Đức, bột sữa Fonterra, bột mì cao cấp Komplet từ Đức, mứt trái cây Puratos từ Bỉ, cocktail hoa quả Cuisine Noblesse từ Đức,...

Thương hiệu "bánh tươi mỗi ngày" Fresh Garden ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt là rất nhiều khách hàng doanh nghiệp như TPbank, Techcombank, VPBank, L's Place – L's Place Food Mart, 7 eleven, K-Market, Tiệc cưới Hoàng gia, Vinschool, Ken logistics, Star Galaxy,... lựa chọn để làm quà tặng đối tác và cán bộ nhân viên.

Set bánh Tết Fresh Garden an toàn và phù hợp khẩu vị với nhiều thành viên sẽ là món quà biếu ý nghĩa cho gia đình hai bên. Tết này thêm gắn kết, tâm tình trao tặng thêm sâu cùng lời chúc bình an, sức khỏe, an khang trọn vẹn trong năm mới đến. Và dù Tết nhỏ hay to, cầu kỳ hay đơn giản, quan trọng nhất chúng ta đón Tết bên nhau!

