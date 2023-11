Quá mê một thứ ở chồng, người phụ nữ chấp nhận nhìn chồng ngoại tình, không muốn ly hôn

Tình yêu mù quáng

Chồng ngoại tình với nhiều người, đánh đập vợ tàn nhẫn trước mặt con cái nhưng chị Thoa (hiện 45 tuổi) không muốn ly hôn. Thời điểm hiện tại, chồng chị Thoa đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này song chị vẫn còn níu kéo. Trong câu chuyện của mình, người phụ nữ này vẫn cố gắng tìm ra những điều mà chị cho là điểm mạnh của chồng để bênh vực cho anh.



Theo lời kể của chị Thoa, chị lấy chồng năm 29 tuổi. Trước đó cả hai đã có 4 năm bên nhau, trong đó có 2 năm yêu, chia tay đứt đoạn 1 năm và 1 năm tái hợp. Khi quyết định làm đám cưới, chị Thoa nhận thấy ở chồng có nhiều điều không ổn. Anh là người trăng hoa, không có công ăn việc làm.

Mẹ ruột của chị Thoa đã phản đối cuộc hôn nhân của con gái. Nhưng chị vẫn nhất mực làm theo ý mình, tất cả là bởi: “Vì quá yêu nên tôi mù quáng, chấp nhận hết. Anh ấy rất đẹp trai, tôi mê cái đẹp trai đó. Cũng không hiểu lý do gì mà trong thâm tâm lúc nào tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ là người chồng của mình”.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thoa mong có con nhưng hiếm muộn suốt 5 năm. Trong thời gian chưa có con, chồng chị Thoa thường xuyên đi nhậu và ngoại tình với nhiều người. “Tối nằm ngủ ở nhà nhưng tôi biết chồng đang ở với người khác ngoài khách sạn”, chị Thoa ngậm ngùi. Việc anh cặp kè với hết người này đến người khác được chị Thoa xem đó là chuyện bình thường.

Thời điểm đã có con, vì làm ăn thua lỗ nên chồng chị Thoa buồn bã, bất mãn. Bản thân chị cũng rất buồn vì toàn bộ số vốn làm ăn đó đều là của mẹ ruột để lại cho chị.

Trong thời gian vợ chồng lục đục, chồng chị Thoa về nhà mẹ ruột ở. Nếu như bình thường, chỉ khoảng 2-3 ngày, anh lại về với vợ con. Nhưng lần này, anh không chịu về mà ở hẳn bên nhà mẹ ruột. Linh tính mách bảo chị Thoa rằng, chồng chị đã có người khác, mà người này đặc biệt hơn những người trước đó.

“Trước đây hai vợ chồng dùng điện thoại không ai để mật khẩu cả. Nhưng lần đó anh lại cài mật khẩu trên điện thoại nên tôi cũng đặt câu hỏi. Một lần anh ấy say, anh bấm số mật khẩu và tôi đứng đằng sau đã nhìn thấy hết. Nhờ đó, tôi điều tra ra được Facebook, Zalo của “người thứ 3”.

Tôi nhắn tin cho người đó để nói chuyện. Cô ấy trả lời: “Anh ấy nói là vợ chồng chị không còn ở với nhau nữa rồi”. Tôi cùng một người chị họ đến gặp. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, chị họ của tôi đã cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô ấy. Cô ấy gọi điện cho chồng tôi. Sau đó anh ấy không cho tôi gặp con gần 1 tháng trời”, chị Thoa cay đắng kể.

Không muốn ly hôn dù bị chồng phản bội, đánh đập

Trong thời gian chồng ở với người phụ nữ này, chị Thoa thay vì chấp nhận như trước đây thì có phần bức xúc. Vì vậy, chị bị chồng đánh nhiều lần, đánh rất tàn nhẫn và đánh cả trước mặt con.

Kể cả mọi chuyện đã đi đến bước đường đó, chị Thoa vẫn chọn chấp nhận. Chị bảo không có điều gì mà chị không chấp nhận. Lần này vì chồng muốn ly hôn nên chị phải chịu, chứ nếu không thì chị cũng không chủ động ly hôn.

Đến hiện tại, hai vợ chồng vẫn chưa ra tòa, và người phụ nữ này vẫn muốn níu kéo chồng. “Đến tận bây giờ, nói thật tôi vẫn còn thương anh. Nếu anh đề nghị tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi vẫn sẽ đồng ý”, chị Thoa quả quyết và cũng thừa nhận nhiều người khuyên chị nên ly hôn. Khi được hỏi lý do vì sao phải như vậy, ngoài việc mê chồng đẹp trai, chị Thoa vẫn cố gắng đi tìm những yếu tố mà chị tự cho đó là điểm mạnh của anh để kể.

"Trong 5 năm tôi bị hiếm muộn, anh ấy liên tục lên mạng đọc thông tin tìm cách chữa, tìm thầy thuốc,... bằng mọi giá, thử đủ cách để có con. Anh còn đi nhà thờ cầu nguyện cùng tôi nữa. Tôi nghĩ rằng anh thương tôi thật sự.

Vì nếu bình thường một người đàn ông lấy vợ 5 năm mà không có con thì chắc chắn sẽ rất là buồn, bất mãn.Khi sinh con rồi tôi cũng không tân trang, chăm sóc bản thân nên anh chán. Bản thân anh thì rất là đẹp trai. Và nếu không có người phụ nữ kia thì có thể anh ấy sẽ vẫn quay về với tôi", chị Thoa nói.



Lắng nghe tất cả câu chuyện của chị Thoa, MC, Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên chị Thoa nên bước ra khỏi sự đổ vỡ để tránh bị tổn thương thêm.



“Đẹp trai rồi có thể sẽ hết đẹp. Không phải cứ thời trẻ đẹp trai thì về già sẽ đẹp lão. Chị cũng là một người đang đẹp gái. Với cuộc sống hiện tại, hoàn toàn có thể có những mối quan hệ khác nảy sinh.

Thực ra, tôi không phải là muốn kích động đổ vỡ. Nhưng chị cần sống can đảm và hạnh phúc để làm gương cho các con của mình. Con của chị rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ yêu một ai đó và có nỗi bận tâm của riêng nó. Nếu bố mẹ cho con thấy một tấm gương rằng dù khó khăn nhưng bố mẹ vẫn can đảm lựa chọn điều tốt hơn, hạnh phúc hơn thì sau này mình nói chuyện với con, khuyên các con cũng dễ hơn. Tôi hy vọng, mọi gia đình đều sẽ là nơi trở về an toàn cho các thành viên", nữ Tiến sĩ nói.

Tiến sĩ Tô Nhi A cũng gửi lời cảm ơn đến chị Thoa vì sự mạnh mẽ khi đã đến chương trình chia sẻ câu chuyện của mình và dám bật đèn để lộ diện công khai. Tiến sĩ Tô Nhi A mong rằng, sau chương trình, chị Thoa sẽ biết được giá trị của bản thân, đồng thời nhận ra cuộc sống còn nhiều điều thú vị khác cần phải quan tâm để thực sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương một cách chính thức.

Nguồn: Người thứ 3