PNJ tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ giúp trẻ em tự kỉ

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ em Việt Nam" do PNJ và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đồng khởi xướng và triển khai trong 5 năm (2018 - 2023), thu hút sự quan tâm của các vị lãnh đạo cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, nghệ sĩ, cộng đồng.



Đến tham dự chương trình có sự góp mặt của Nguyên phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, ông Lâm Văn Đoan – Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, cùng nhiều lãnh đạo các cấp thành phố và quận huyện, các vị đại diện doanh nghiệp, các Chuyên gia nghiên cứu rối loạn phổ tự kỉ, đại diện các giáo viên trường học giáo dục Chuyên biệt, gia đình và các em tự kỉ, các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

Trong 03 năm đầu triển khai hoạt động, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực và kiên trì của PNJ và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các đơn vị hợp tác như Khoa Giáo dục đặc biệt - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Mạng lưới các cơ sở can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển, Nhóm chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, xã hội học, tâm lý, y tế...giúp cho dự án đạt được nhiều thành tựu cơ bản như: Xây dựng và phát hành bộ tài liệu định hướng kiến thức phục hồi chức năng, hỗ trợ can thiệp hành vi, hỗ trợ hình ảnh, hỗ trợ kỹ năng tự phục vụ... cho trẻ em tự kỉ; Mở lớp bồi dưỡng tập trung, nâng cao kiến thức hàng năm cho 109 giáo viên chủ chốt tại 82 trung tâm tại 37 tỉnh, thành phố và bồi dưỡng thường xuyên qua kênh internet, hình thức học online hàng tháng cho trên 4.500 giáo viên, kỹ thuật viên; tiếp cận truyền thông, cung cấp kiến thức qua sinh hoạt chuyên đề tại cộng đồng, bài viết kiến thức chuyên sâu trên Fanpage Chong chóng sắc màu cho 181 trung tâm, cơ sở giáo dục chuyên biệt với trên 17.000 phụ huynh, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tự kỉ của 63 tỉnh, thành phố hưởng lợi; Hỗ trợ can thiệp trực tiếp và gián tiếp cho gần 4.500 trẻ em có rối loạn phổ tự kỉ tại các trung tâm, cơ sở giáo dục chuyên biệt…và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Tại sự kiện, thứ trưởng BLĐTB&XH Nguyễn Thị Hà chia sẻ "Chương trình "Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương" là một hoạt động nghệ thuật đặc biệt, truyền thông vận động xã hội. Hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự hỗ trợ của cộng đồng giúp trẻ em tự kỉ với muôn màu sắc thái khác nhau sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội".

Ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đinh Tùng... mang đến nhiều tiết mục đặc biệt trong chương trình. Cùng với đó là màn biểu diễn của nhóm kịch NSƯT Mỹ Uyên, đội Sơn ca nhà thiếu nhi quận 3 và vũ đoàn Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM...Ca khúc chủ đề Lan tỏa yêu thương do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác, Quang Dũng thể hiện. Nội dung chất chứa nhiều cảm xúc, chia sẻ yêu thương, đồng cảm với những trẻ không may mắn. Từ nhiều ngày nay, các nghệ sĩ đã chung tay gấp chong chóng sắc màu, lan tỏa thông điệp yêu thương đến các em tự kỉ.

"Trong hơn 3 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức và cả những rào cản buổi ban đầu, nhưng tôi thực sự tự hào khi phải nói rằng PNJ và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã rất dũng cảm làm những điều chưa ai dám làm, vượt qua mọi trở ngại để viết nên một hành trình nhiệm màu cho các em tự kỉ. Dẫu vẫn còn nhiều điều cần làm ở phía trước, nhưng với niềm tin và trách nhiệm, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục làm nhiều hoạt động tầm vóc hơn để giúp đỡ các em và đạt được những mục tiêu của dự án", Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT PNJ xúc động bày tỏ.

Chương trình nhận được sự đóng góp vật chất và tinh thần của nhiều đơn vị, cá nhân, đặc biệt là anh Cao Tiến Vị - chủ tịch Quỹ ASIF, câu lạc bộ doanh nhân Sao đỏ, ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Sacombank, Dragon Capital, Eurowindow, Tập đoàn Kido, Phúc Khang, Geleximco, Hùng Hậu Holdings, Talentnet, ALPHANAM, Phú Thái, DHA Corp, Unibrand Group …với tổng số tiền thu được gần 5,4 tỷ đồng để tiếp tục các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam.

"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đóng góp về vật chất cũng như tinh thần cho dự án như anh Cao Tiến Vị - chủ tịch Quỹ ASIF, câu lạc bộ doanh nhân Sao đỏ, ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Sacombank, Dragon Capital, Eurowindow, tập đoàn Alphanam, Tập đoàn Kido, Phúc Khang, Citicom, Geleximco, Hùng Hậu Holdings, Thái Hưng, Talentnet, Phú Thái, DHA Corp, Unibrand Group, Cty khoáng sản và xây dựng Bình Dương, tổng công ty GAET, Western Pacific… để chúng tôi có thêm nguồn Quỹ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hơn cho cộng đồng trẻ tự kỉ." Bà Dung chia sẻ thêm.

Ban tổ chức hy vọng qua chương trình sẽ truyền tải và lan tỏa thông điệp "Một chiếc chong chóng là một người bạn của các em. Đủ nắng, hoa sẽ nở; đủ gió, chong chóng sẽ quay; đủ hiểu và yêu thương sẽ tạo nên diệu kỳ cho trẻ tự kỉ".

Mọi thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:

Ms. Hồ Thị Thanh Xuân – Phụ trách truyền thông

SĐT: 0987999905 - Email: xuan.htt01@pnj.com.vn

https://afamily.vn/pnj-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-gay-quy-giup-tre-em-tu-ki-20220624190658387.chn