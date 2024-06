Phương pháp học không sách giáo khoa tại trường Quốc tế Saigon Pearl

Không học theo sách giáo khoa thì học sinh sẽ học gì?



Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) được tổ chức giáo dục uy tín thế giới IBO chính thức cấp phép giảng dạy theo khung chương trình Tú tài Quốc tế bậc tiểu học (IB PYB). Chương trình IB PYB chú trọng đến 4 khía cạnh, bao gồm: trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và các kỹ năng mềm, giúp cho học sinh phát huy tốt khả năng học tập và có thể thích ứng làm việc trong môi trường toàn cầu. Do vậy, chương trình học của học sinh trường ISSP sẽ không bám vào nội dung sách giáo khoa mà bám vào khung chương trình đã được tổ chức Tú Tài Quốc Tế thiết kế và đang được áp dụng trên 157 quốc gia trên thế giới.

Khung chương trình Tú Tài Quốc Tế luôn để học sinh tỏa sáng theo cách riêng của mình. Hình: ISSP

Hai tuần một lần, giáo viên trường sẽ họp và lên giáo án. Mỗi học sinh sẽ được soạn một giáo án riêng giúp các con phát huy tối đa thế mạnh của mình. Tại trường Quốc tế Saigon Pearl cũng không phân biệt môn chính hay môn phụ, miễn con yêu thích và phù hợp thì con sẽ được khuyến khích phát triển thế mạnh đó. Đây cũng là lý do mà tại trường có hẳn một chương trình ngoại khóa ASAs với hơn 50 CLB năng khiếu dành cho bậc tiểu học và hơn 15 CLB cho bậc mầm non.



Những báo cáo học tập đặc biệt

Theo khung chương trình IB PYB, trong suốt năm học, học sinh trường ISSP sẽ học theo sáu Đơn vị Truy vấn (bậc tiểu học), bốn Đơn vị Truy vấn (bậc mầm non), cứ kết thúc một đơn vị truy vấn, học sinh sẽ không làm bài kiểm tra kiến thức trên giấy mà sẽ có những cách báo cáo học tập rất đặc biệt.

Một trong số đó là Hội nghị do Học sinh chủ trì. Sự kiện này có sự tham gia của toàn thể giáo viên, nhân viên, và đặc biệt là phụ huynh. Tại đây, mọi người sẽ đặt câu hỏi để trao đổi với học sinh về các chủ đề các con đã chuẩn bị sẵn. Bằng cách đối thoại trực tiếp, phụ huynh có thể hiểu được những kiến thức con đã học được ra sao, các kỹ năng mềm của con trau dồi như thế nào như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề.

Học sinh mầm non đang dẫn dắt hội nghị do mình chủ trì. Hình: ISSP

Cuối học kỳ 1 vừa qua, khi học xong Đơn vị Truy vấn "Cách chúng ta thể hiện bản thân" của chương trình IB, học sinh toàn trường từ mầm non tới lớp 5 đã cùng tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện giúp đỡ các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn. Các em chủ động tạo nhóm, phân công công việc và dẫn dắt sự kiện rất chuyên nghiệp, thầy cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ và góp ý khi cần thiết.



Học sinh lớp 4 tạo ra trò chơi và hướng dẫn người chơi nhằm gây quỹ từ thiện. Hình: ISSP

Hoặc, trong Đơn vị Truy vấn "Chia sẻ hành tinh", mỗi học sinh lớp 5 lựa chọn chủ đề về năng lượng, sau đó các em tự tìm tòi, nghiên cứu kiến thức và tạo ra một bài thuyết trình theo dạng TED talk.



Giáp lớp 5N báo cáo học tập bằng bài thuyết trình về năng lượng nước. Video: ISSP

Với học sinh lớp 5 (cuối cấp), triển lãm học tập của các con (gọi là Triển lãm PYP) lại có yêu cầu khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Ví dụ trong chủ đề Truy Vấn "Cách chúng ta tổ chức bản thân", Pipi đã chọn chủ đề về chiến tranh. Con nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và dán lên tường các thông tin tự tìm hiểu được, sau đó thuyết trình và trả lời câu hỏi của những người tới xem triển lãm.



Pipi đang giới thiệu với khách tham quan về chiến tranh Việt Nam. Hình: ISSP

Cuối mỗi học kỳ cuối năm học, các báo cáo học tập truyền thống có các thông tin về điểm số và nhận xét của giáo viên sẽ được phát hành tới phụ huynh và gia đình, để phụ huynh có được những thước đo rõ ràng về tiến bộ của học sinh, cũng như về những điểm mạnh và điểm con cần phát triển thêm trong tương lai.

"Nhà trường luôn nỗ lực cung cấp cho phụ huynh nhiều hình thức báo cáo học tập khác nhau nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về sự tiến bộ liên tục của con mình. Ngoài báo cáo học tập truyền thống, các hình thức khác để báo cáo tiến bộ của con thường được trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các gia đình đến thăm trường cũng như tăng tương tác, trao đổi với học sinh để hiểu rõ hơn các Kỹ năng và Kiến thức, và các khía cạnh xã hội khác mà con đang trau dồi" - thầy Jason Barton - Điều phối viên chương trình IB PYB tại trường ISSP chia sẻ.