Mới đây, Phương Oanh có chia sẻ loạt khoảnh khắc ghi lại quá trình sinh nở của bản thân. Trong đó, điều khiến công chúng chú ý nhất chính là thái độ của Shark Bình từ lúc vợ sinh cho tới khi 2 nhóc tì chào đời.

Phương Oanh chia sẻ hành trình sinh con cùng sự chăm sóc đặc biệt từ ông xã

Cụ thể, thời điểm trước khi Phương Oanh vào phòng sinh, Shark Bình luôn nắm chặt tay và ở bên cạnh vợ không rời.

Ngay khi hai nhóc tì được đưa về phòng, Shark Bình cẩn thận ôm hai con trong tay dưới sự hướng dẫn tận tình của y tá. Hình ảnh người chồng tận tình chăm sóc vợ của Shark Bình nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ quan tâm, chăm sóc khi vợ sinh con, Shark Bình còn tự mình trang trí nhà cửa, mua hoa nhân ngày Phương Oanh và hai nhóc tì trở về từ bệnh viện. Shark Bình cũng không quên chuẩn bị những tấm thiệp gửi tặng vợ và 2 con. Khoảnh khắc này khiến Phương Oanh không khỏi xúc động rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Shark Bình tự mình chuẩn bị hoa và thiệp đón vợ cùng hai con về nhà

Ngày 14/5, Phương Oanh thông báo việc bản thân đã hạ sinh hai nhóc tì sinh đôi: "Jimmy & Jenny "Say Hi" thế giới ạ. Vậy là mẹ con mình đã hoàn thành xuất sắc chặng đầu tiên. Cảm ơn hai con yêu đã luôn hợp tác để mẹ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh và đầy ý nghĩa. Hành trình sắp tới còn rất dài, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha. Cảm ơn những người đã luôn dõi theo ủng hộ và yêu mến gia đình Oanh thật nhiều! Love all".