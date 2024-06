Phương Oanh chia sẻ hành trình mang thai đôi đầy cảm xúc

Showbiz Việt mới đây đã có thêm tin vui từ nữ diễn viên Phương Oanh khi cô vừa hạ sinh 2 nhóc tỳ khỏe mạnh ở độ tuổi 35. Đây là trái ngọt tình yêu của cặp đôi "cá mập - búp bê" sau hơn 2 năm công khai hẹn hò và kết hôn. Sau khi nhập hội bỉm sữa, nữ diễn viên "Hương vị tình thân" đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ hành trình mang thai và chăm sóc sức khỏe của mình.

Trái ngọt tình yêu của diễn viên Phương Oanh và shark Bình.

Phương Oanh chia sẻ : "Quá trình mang thai của Oanh thuận lợi và thành công bởi nhiều yếu tố, nhưng Oanh thấy quan trọng nhất là sức khỏe và nội tiết tố của mẹ. Nội tiết tố của mẹ khỏe thì chất lượng trứng để thụ thai mới tốt và niêm mạc tử cung mới ổn định để thai làm tổ. Một trong những quyết định đúng đắn nhất mà Oanh đã làm và tâm đắc tới giờ là uống placenta của Nhật trước khi cấn bầu. Điều này khiến những lần đi khám sức khỏe nữ lúc chuẩn bị hành trình sinh con Oanh đều có các chỉ số ổn định, đạt chuẩn, giúp tăng khả năng thụ thai và giữ cho thai phát triển khỏe mạnh".



Phương Oanh chia sẻ hành trình mang thai đầy cảm xúc.

Cô cho biết các yếu tố bên ngoài như ô nhiễm môi trường, nguồn thực phẩm không đảm bảo chính là nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe nữ, khiến chị em phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt không đều, lãnh cảm trong chuyện chăn gối, khó có con… Đặc biệt là đối với phụ nữ sau độ tuổi 30, khi chất lượng trứng bị suy giảm và lớp niêm mạc tử cung mỏng dần, cơ hội làm mẹ sẽ bị rút ngắn đến mức báo động. Đó là lý do Phương Oanh nhấn mạnh: "Việc điều hoà kinh nguyệt trước khi mang bầu là vô cùng quan trọng".



Hiểu rõ được công dụng của việc ổn định nội tiết, phu nhân shark Bình đã chủ động sử dụng placenta 3 tháng trước khi cấn bầu. "Chu kỳ của Oanh diễn ra êm ả hơn, tình trạng đau bụng trước khi đến ngày không còn nữa" - Phương Oanh hào hứng chia sẻ.

Phương Oanh săn rồng thành công ở độ tuổi 35.

Tại Việt Nam, Phương Oanh không phải người duy nhất sử dụng placenta để cải thiện nội tiết và hỗ trợ khả năng thụ thai. Mới đây nhất, siêu mẫu Hà Anh cũng vừa đón bé Luca ở tuổi 42 nhờ sử dụng tinh chất nhau thai 82X Sakura Placenta trong hơn 4 năm. Đây cũng là bí quyết thăng hoa cảm xúc lứa đôi, tăng gia vị ngọt ngào cho đời sống chăn gối của phụ nữ Nhật Bản. Phụ nữ xứ sở hoa anh đào coi 82X Sakura Placenta như một "trợ thủ" cho nội tiết tố, giúp bật lửa "yêu" bùng cháy và duy trì sắc nữ mềm mại, quyến rũ.



Siêu mẫu Hà Anh cũng là một "tín đồ" của 82X Sakura Placenta trước khi mang thai bé Luca ở tuổi 42.

Không phải ngẫu nhiên mà dàn sao Việt lại quan tâm tới nội tiết tố đến như vậy. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp việc thụ thai diễn ra thành công, đồng thời duy trì sức khỏe trong suốt giai đoạn thai kỳ, giúp hành trình làm mẹ diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đáng buồn là tình trạng suy giảm nội tiết tố ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng trẻ hoá trong xã hội hiện đại. Chúng đang ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ sinh sản của nữ giới, khiến tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam tăng lên tới 7,7% sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng từ 15 - 20%.



Chính vì lẽ đó, phái đẹp cần chăm sóc sức khỏe nữ và cải thiện hệ nội tiết để có thể sớm đón bé yêu đến với thế giới. Bên cạnh việc thay đổi lối sống lành mạnh cùng chế độ dinh dưỡng khoa học, chị em có thể tham khảo sử dụng placenta Nhật Bản để cải thiện sức khỏe buồng trứng, tăng cơ hội thụ thai thành công. 82X Sakura Placenta là sản phẩm có chứa 450.000mg placenta đậm đặc chiết tách từ giống Heo Hạnh Phúc vùng Shizuoka (Nhật Bản), có độ tương thích tới 98% so với cơ thể người và mang lại hiệu quả chỉ sau 7 ngày sử dụng. Ngoài ra, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Placenta 82X 450000 Sakura (82X Sakura Placenta) còn chứa thành phần Collagen và men peptide giúp dưỡng da mịn màng, giảm tỷ lệ tích tụ mỡ thừa, duy trì vóc dáng cân đối. Đây cũng là bí quyết giúp mẹ Jimmy và Jenny lấy lại vóc dáng nhanh chóng, thu hút hàng ngàn lượt "xin vía" trên mạng xã hội.

82X Sakura Placenta là trợ thủ nội tiết giúp Phương Oanh đón 2 thiên thần nhỏ đến với thế giới.

