Theo thông tin ban đầu, vào ngày 26/6 trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện "người tốt, việc tốt" chủ nhân là chị N.T.L.đã nhặt được 136 triệu sau đó trả lại người mất. Bị hại là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Thông tin chia sẻ lên mạng xã hội

Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ của cơ quan công an, nười phụ nữ đã khai nhận toàn bộ nội dung trên là do tự "dựng" ra câu chuyện để câu view, câu like.



Tại cơ quan công an, chị L. cho biết, tối 20/6 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Mai Lan Mai Lan" có nội dung: "Nhặt được một túi ba lô trong đó có nhiều tiền mặt và một chiếc điện thoại".

Cùng với đó, chị L. sử dụng tài khoản Facebook khác có tên "Mạnh Thức Trần" nhận là người mất số tiền nêu trên.

Tiếp theo đó, chị L. tự tạo dựng cuộc nói chuyện giữa 2 tài khoản, sử dụng tài khoản "Mạnh Thức Trần" đăng bài viết tự nhận mình là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu), cảm ơn chị L. đã trả lại số tiền hơn 136 triệu đồng.

Người phụ nữ thừa nhận hành vi

Để tạo được lòng tin, ngày 25/6, chị L. còn tiếp tục cung cấp nội dung sai sự thật nêu trên cho báo chí nhằm mục đích được lên báo, được nổi tiếng và bán hàng online qua tài khoản "Mạnh Thức Trần".

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Lập củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.