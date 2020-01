Phụ nữ thuộc con giáp này, trời sinh tính cách “ruột để ngoài da", cả đời nói điều hay làm việc thiện, hậu vận cuộc sống thập toàn thập mỹ

Nhiều người cho rằng, tự tin mỉm cười may mắn tự đến. Quả thật, trong cuộc sống này có nhiều sóng gió thử thách, hay bạn sẽ phải đối mặt với nhiều loại người, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần tâm an yên, lòng hướng về những điều tốt đẹp thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua.

Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng được trời ban tính cách tuyệt vời, nên được mọi người yêu thương quý mến, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, việc rủi cũng thành việc may, nghèo mấy cũng giàu có. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trời sinh tính cách thoải mái, hảo sảng, dù có lúc nóng tính nhưng dễ bỏ qua, nói lời hay làm việc tốt nên cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, càng lớn tuổi càng được quý nhân phù trợ, sự nghiệp và gia đình thịnh vượng thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Đa số những người tuổi Tỵ đều thành công trong cuộc sống, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn sở hữu cuộc sống tinh thần đủ đầy. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ có phần nóng tính và hơi bốc đồng, họ theo phe chính nghĩa nên đôi lúc không kiềm chế được bản thân, dễ khiến sự việc thêm phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế tuổi Tỵ lại là người “ruột để ngoài da", họ không quan trọng tiểu tiết mà chỉ chú trọng vào những điều lớn lao, những gì có ích cho bản thân và gia đình. Bước vào giai đoạn trung vận, những người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng lớn tuổi càng gặp được nhiều may mắn. Cuộc sống tương lai của tuổi Tỵ sẽ thăng hoa bất ngờ, ai nghèo thì thoát nghèo, ai giàu thì sẽ càng giàu.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng và vận dụng khả năng vốn có để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Người tuổi Tý biết tích lũy và bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tự thay đổi bản thân, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, tuổi Tý là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình, họ luôn nhiệt huyết cố gắng đến cùng. Có đôi lúc tuổi Tý dễ nổi nóng hoặc nói những lời không hay với người đối diện nhưng họ hoàn toàn chỉ mang ý tốt. Người tuổi Tý biết thương người và luôn muốn mọi người xung quanh đều vui vẻ, nhờ vậy mà họ được trời ban nhiều phước lành. Tử vi học có nói, cuộc sống hậu vận của tuổi Tý sẽ sung túc viên mãn như họ mong muốn, ngoài ra tuổi Tý sẽ tìm được tình yêu đích thực, sống đến răng long đầu bạc.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và biết đối mặt với khó khăn trắc trở để tích lũy nhiều bài học quý giá, làm tiền đề để phát triển tương lai. Không như tuổi Tý hay tuổi Tỵ, tuổi Thân có sức chịu đựng bền bỉ, họ hiếm khi nổi nóng, nhưng luôn nhìn nhận mọi việc một cách sâu sắc và đáng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, người tuổi Thân sống thoải mái, chân tình, không dễ giận và biết thông cảm cho người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có nhiều bạn bè, được mọi người yêu mến hết mực. Bước vào giai đoạn trung vận, người tuổi Thân thường công thành danh toại, càng làm việc càng giàu có, đặc biệt hậu vận họ sẽ được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, đền đáp lại những gì đã từng bỏ ra, đã từng hy sinh và chịu đựng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)