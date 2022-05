Phụ nữ sống thọ thường thực hiện 5 thói quen này vào buổi tối, bạn cần biết để thay đổi

Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn cho rằng gen là thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe và tuổi thọ. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã phát hiện ra rằng: Gen chỉ đóng 10% trong việc quyết định tuổi thọ.

Khi nghiên cứu về cuộc sống của người dân sống ở "Blue Zones - những vùng đất trường thọ" trên thế giới, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thói quen sống thực sự rất quan trọng.

Dan Buettner (một tác giả và là nhà nghiên cứu về tuổi thọ của Ikaria, Hy Lạp; Loma Linda, California; Sardinia, Ý; Okinawa, Nhật Bản; và Nicoya, Costa Rica), trong nhiều năm qua đã thu thập nhiều thông tin sức khỏe và thể trạng của những người sống lâu nhất trên thế giới. Cuối cùng, nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sống thọ thường thực hiện một vài thói quen dưới đây vào buổi tối.

Phụ nữ sống thọ thường thực hiện 5 thói quen này vào buổi tối

1. Họ luôn đi ngủ đúng giờ

Một người phụ nữ có cuộc sống lâu dài sẽ không bao giờ thức đêm, họ sẽ luôn có thói quen đi ngủ đúng giờ, để tinh thần có thể tỉnh táo, thoải mái hơn vào ngày hôm sau.

Thói quen đi ngủ đúng giờ không chỉ dành cho trẻ sơ sinh, mà người lớn cũng có thể hưởng lợi từ một lịch trình ngủ phù hợp. Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ, hãy lập và tuân thủ một lịch trình ngủ đều đặn. Bạn hãy đặt lời nhắc về thời gian đi ngủ mỗi đêm để tập đi ngủ đúng giờ. Nếu như bạn cảm thấy khó ngủ, hãy thử kết hợp thói quen thư giãn như thiền hoặc yoga để giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

2. Họ luôn cố gắng để ngủ đủ giấc

Ngoài lịch trình ngủ đúng giờ, bạn cần phải ngủ đủ giấc, lý tưởng nhất là khoảng 8-10 giờ mỗi đêm - đây là thời lượng tối ưu để phục hồi não và cơ thể của chúng ta. Dù càng về già thì ta càng có nhu cầu ngủ ít hơn. Xong việc cố gắng ngủ đủ giấc khi bạn còn trẻ sẽ giúp tăng tuổi thọ, giúp chức năng não tốt hơn, khả năng miễn dịch mạnh hơn và tăng mức năng lượng.

3. Họ luôn thư giãn trước giờ đi ngủ

Mặc dù những điều này không nhất thiết phải luôn được thực hiện vào ban đêm, nhưng căng thẳng có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Bạn có thể thư giãn bằng cách đi dạo, đọc sách hay uống một tách trà thư giãn. Hãy dành khoảng thời gian nhất định để cơ thể được ổn định, thư giãn, điều đó sẽ đảm bảo bạn không phải mang theo bất cứ sự căng thẳng nào lên giường.

4. Họ không ăn vặt đêm khuya

Hầu hết những người dân sống ở vùng Blue Zones đều bỏ qua bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, điều này có thể giúp họ duy trì cân nặng hợp lý. Hơn nữa, việc ăn vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim và bệnh tiểu đường bởi thói quen này đã phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể. Thói quen ăn khuya còn gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe được nhiều nghiên cứu khác chứng minh như tăng cân, béo phì, cao huyết áp...

Họ thường ăn những bữa tối nhẹ như rau, canh nấm, súp… Bữa tối của họ thường không quá no, với những phụ nữ sống thọ họ sẽ chỉ ăn no một nửa hay no 7-8 phần vào bữa tối.

Thời gian lý tưởng để họ ăn bữa tối đó là cách xa giờ ngủ khoảng 3 tiếng. Nếu bạn đi ngủ vào 10-11 giờ, thì bạn nên ăn từ lúc 6-8 giờ tối. Thời gian để ăn xong 1 bữa tối chỉ nên trong khoảng 20-30 phút.

5. Họ thường tắm nước nóng

Nhiệt độ cơ thể là yếu tố rất quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Thói quen tắm nước nóng vào buổi tối rất tốt. Nó giúp kích thích các dây thần kinh và hệ tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, giúp bạn có cảm giác thư giãn hơn… Tuy nhiên, mọi người nên tắm sau khi ăn cơm khoảng 2 giờ hoặc trước khi ăn 1 giờ. Không tắm khi quá no hay quá đói vì dễ mắc bệnh đường ruột, dạ dày. Từ sau 23 giờ là thời điểm bạn đặc biệt không nên tắm, nhất là vào mùa đông.

https://afamily.vn/phu-nu-song-tho-thuong-thuc-hien-5-thoi-quen-nay-vao-buoi-toi-ban-can-biet-de-thay-doi-20220529175120498.chn