Phụ nữ sở hữu tướng tai này, trời sinh mang mệnh phụ phu nhân, là phúc tinh của gia đạo, hậu vận giàu có viên mãn không ai sánh bằng

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng được trời ban phúc tướng, cuộc sống tương lai không phải lo cơm áo gạo tiền, không chỉ có quý nhân chiếu cố mà thần tài còn phù trợ không ngừng. Trong nhân tướng học, mọi người thường soi đên nhiều bộ phận trên cơ thể, trong đó tướng tai cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những tướng tai được xem là phúc tướng, vì vậy phụ nữ nào sở hữu tướng tai này thì xác định cả đời ăn sung mặc sướng, sinh ra đã đem lại nhiều may mắn cho gia đạo và những người xung quanh, hậu vận viên mãn đủ đầy. Cùng xem đó là tướng tai nào nhé!

Tai dày và to

Trong nhân tướng học, đôi tai đại diện cho sự tinh tế và thấu hiểu cảm xúc của một người. Những người có đôi tai dày và to thường gặp được nhiều điều may mắn. Họ vốn thông minh, tài giỏi, có động lực phấn đấu trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. So với những người khác, người sở hữu phúc tướng này giỏi kiếm tiền, và biết tiết kiệm tiền nên cuộc sống từ trung vận trở đi thăng hoa rực rỡ. Gia đình nào có những người này thì xác định cả nhà không lo cơm áo gạo tiền, gia đạo an yên hạnh phúc, ngày càng phát đạt và thịnh vượng. Đối với cá nhân những người này, càng lớn tuổi họ sẽ được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà mình không bao giờ ngờ đến. Nhìn chung, cuộc sống càng về sau càng an nhàn, viên mãn.

Tai ngang bằng với chân mày

Trong nhân tướng học, những người sở hữu đôi tai ngang bằng với chân mày xác định là người sinh ra để được hưởng nhiều may mắn. Cuộc đời người khác có thăng trầm, đắng cay ngọt bùi, nhưng những người này luôn có quý nhân phù trợ, đi đến đâu được mọi người yêu thương đến đó. Trong một giai đoạn nhất định, họ sẽ gặp khó khăn trắc trở nhưng không đáng kể. Dù làm việc gì cũng có người tình nguyện giúp đỡ, cuộc sống của họ trong tương lai thường viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt, bước vào giai đoạn trung vận, những người này không bao giờ lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn, đường cùng, họ không những thu hút nhiều tài vận mà còn đem đến sự may mắn và thịnh vượng cho gia đạo.

Dái tai đầy đặn

Trong nhân tướng học, người sở hữu dái tai đầy đặn là đại diện cho sự trường thọ và nhân hậu. Những người này sinh ra đã có sức khỏe tốt, cuộc sống tuy không giàu có mỹ mãn về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì hạnh phúc không ai sánh bằng. Họ là người có trách nhiệm với cuộc sống, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sở hữu tướng tai này không thành Tướng cũng thành Quan, ai cũng giàu có và có chức có quyền. Tuy nhiên, họ không bao giờ tự mãn mà luôn biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ và giúp đỡ những người khác, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức càng mỹ mãn. Phụ nữ nào sở hữu tướng tai này thì cả đời không phải lo lắng sầu muộn, chỉ việc an nhàn hưởng phước lành đến hậu vận.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo



(Nguồn: Sohu)