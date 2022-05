Phụ nữ hiện đại không ngại quản lý tài chính cho tương lai

Quản lý tài chính hiệu quả, phụ nữ tự tin tỏa sáng

Người xưa có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" để khẳng định tầm quan trọng của phụ nữ trong việc vun vén gia đình. Ngày nay, phụ nữ hiện đại không chỉ nắm giữ vai trò "nội tướng", mà còn tham gia vào việc làm kinh tế, "giỏi việc nước" nhưng vẫn "đảm việc nhà". Tuy nhiên, nhiều người lại không quá để tâm, chú trọng hoặc quản lý tài chính không hiệu quả dẫn đến việc kiểm soát chi tiêu hàng tháng trở nên khó khăn, kém khoa học.

Thấu hiểu nhu cầu và nỗi lo của nhiều chị em trong việc làm chủ tài chính, đặc biệt là phụ nữ miền Tây trên hành trình quản lý chi tiêu, Công Ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) kết hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (Quỹ Đinh Thiện Lý) và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức chuỗi các Khóa tập huấn "Quản lý tài chính cho tương lai" dành riêng cho phụ nữ tại khu vực Mê Kông.

Tiếp nối chuỗi sự kiện bao gồm 6 lớp tập huấn tại tỉnh Sóc Trăng với hai số đầu tiên đã được tổ chức huyện Châu Thành, huyện Kế Sách là nơi được chọn để diễn ra khóa tập huấn số 3 và 4. Sắp đến, huyện Mỹ Tú sẽ là địa điểm tiếp theo diễn ra chương trình và dự kiến chương trình sẽ còn lan rộng hơn ở các tỉnh lân cận.

Qua lớp tập huấn, sẽ góp phần cải thiện kiến thức tài chính cho chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các học viên sẽ được giới thiệu, trang bị những kiến thức quản lý tài chính gia đình, quản lý tài chính tương lai với các nội dung như: cách quản lý tiền, ngân sách gia đình; hiệu quả, lợi ích của việc tiết kiệm; hiểu được các sản phẩm tài chính, nhà cung cấp tài chính, dịch vụ tài chính; bảo hiểm, quản trị rủi ro; cách quản lý thời gian hiệu quả để nâng cao thu nhập.

Đồng thời, các học viên còn được chia sẻ về quản lý tài chính gia đình từ khi chuẩn bị kết hôn đến sinh con, xây nhà và lập kế hoạch cho tuổi già...

Không dừng lại ở đó, khóa huấn luyện "Quản lý tài chính cho tương lai" còn tạo niềm cảm hứng và thúc đẩy chị em phụ nữ vượt qua những giới hạn, định kiến để phát triển bản thân, từ đó chủ động hơn cho tương lai.

Phú Hưng Life – cầu nối giúp chị em phụ nữ tỏa sáng

Với sứ mệnh trở thành người đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Việt Nam và đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội, bên cạnh cung cấp các kiến thức hữu ích, Công ty Phú Hưng Life còn trao ngân sách tài trợ đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Kế Sách để có thể lan tỏa tinh thần tích cực và chia sẻ những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ - những người đang nắm giữ và quản lý tài chính trong gia đình.

Ông Hà Văn Đức – Giám đốc kinh doanh Miền – Miền Mekong 3 của công ty Phú Hưng Life trao bảng tài trợ cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Kế Sách

Khóa tập huấn "Quản lý tài chính cho tương lai" chính là một trong những hành trình ý nghĩa mà Công ty Phú Hưng Life đang thực hiện, là cầu nối giúp chị em phụ nữ làm chủ bản thân, phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, để tiếp tục đồng hành xây dựng một cuộc sống đủ đầy, an tâm và hạnh phúc cho các chị em phụ nữ, chuỗi tập huấn tài chính dự kiến sẽ được nhân rộng ra địa bàn khác trong thời gian sắp tới để các chị em phụ nữ Mê Kông mãi luôn tự tin và tỏa sáng trong cuộc đời mình.

