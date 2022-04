Phụ nữ hết mình hi sinh vì gia đình chưa chắc đã được yêu thương, có 3 điều dưới đây mới khiến bạn được tôn trọng hết mực

Khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, có không ít người sẽ tự hỏi chính bản thân: "Tại sao mình hi sinh vì anh ấy, vì gia đình này nhiều đến vậy mà lại không nhận được cái kết có hậu?". Chúng ta mặc định rằng cứ hi sinh, cứ cho đi tất cả mọi thứ thì ắt sẽ thu về một điều tương tự. Nhưng hôn nhân, tình yêu hay biết bao lĩnh vực của cuộc sống không hoạt động theo nguyên lý đó. Chúng ta vẫn nên giữ một cái đầu lạnh để thực sự tỉnh táo, phân tích vấn đề. Thay vì hi sinh một cách mù quáng, hãy trang bị cho bản thân 3 điều dưới đây, chắc chắn bạn sẽ dễ tìm thấy lối đi trong cuộc hôn nhân.

Hiểu người khác cần gì

Hi sinh một cách mù quáng, cho đi mà chẳng hề suy nghĩ tức là bạn cứ dồn hết bao tâm tư, công sức, tình cảm cho đối phương. Nhưng liệu đã bao giờ bạn tự hỏi mình: "Anh ấy có cần điều đó không?" chưa? Nên nhớ, thứ bạn đưa cho người ta chưa chắc đã là thứ người ta cần để sống hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Một người đàn ông coi bữa cơm chỉ là khoảnh khắc để lấp đầy bụng dạ, lấy sức mà chẳng quan tâm mặn nhạt, món đủ vị thiếu vị ra sao, anh ta cũng rất khó để hiểu những món ngon vợ làm. Bạn vất vả cặm cụi toát mồ hôi trong bếp, chưa chắc đã nhận được một câu "Em đảm đang quá!" từ đối phương. Hoặc đơn giản, chỉ cần bạn nấu ăn qua loa, anh ấy cũng đủ hài lòng, không phàn nàn.

Bạn hi sinh cho người ta nhiều, nhưng bạn không biết họ muốn gì, lâu dần sẽ tạo ra những chênh lệch trong cuộc sống. Một bên cứ cho đi, một bên coi đó là điều quá bình thường. Cho đi bao nhiêu không bằng cho đi đúng cách. Khi ông xã mệt mỏi, chỉ cần một cốc nước, một cái ôm an ủi cũng là đủ. Nếu bạn bày vẽ nhiều thứ ra, thậm chí sẽ làm tâm trạng của anh ấy thêm rối bời, họ khó tập trung vào những việc cần phải làm. Lâu dần, họ còn coi bạn phiền phức, không muốn nhận lấy những hi sinh vô nghĩa này nữa.

Có kinh tế, tài chính tự chủ

Bạn có tiền, anh ấy cũng có tiền, đôi bên hiển nhiên nói chuyện với nhau dễ đi đến một kết luận chung, giữ được hòa khí. Nhưng bạn không có gì trong tay, song bản thân lại hi sinh quá nhiều, rất dễ xảy ra sự oán hận. Khi bị dồn vào bước đường cùng, bị đối xử tệ bạc, không có tiền, sự nghiệp hay niềm hi vọng nào trong tay, chị em sẽ cảm thấy cả thế giới đang bất công với mình. Biết bao hệ lụy xấu sẽ xảy ra từ đây.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi bạn có kinh tế, tự chủ về mặt tài chính sẽ khác. Chúng ta có thể đến nhà hàng mà mình muốn, mua một bộ quần áo mà bản thân yêu thích, tâm trạng sẽ tích cực hơn. Thậm chí, đơn giản chỉ là bạn sẽ có tiếng nói hơn khi trò chuyện, tranh luận với đối phương. Anh ấy có kinh tế, bạn cũng có, không phải dựa dẫm hoàn toàn vào một người đàn ông. Họ cũng sẽ dành cho bạn sự tôn trọng nhất định, vì đôi bên rất bình đẳng.

Bản thân luôn mới mẻ, không ngừng tiến lên

Khi chúng ta vừa chăm chút bản thân ở nhiều mặt, ví dụ như ngoại hình, nội hàm, trí tuệ... thì giống như "một mũi tên trúng hai đích". Vừa là để bạn có thể thay đổi, luôn trẻ trung, xinh đẹp và giàu năng lượng. Mặt khác, nó còn giúp người đối diện thấy dễ chịu, như được thổi một nguồn năng lượng tươi mới. Cách bạn thay đổi để tích cực cũng chính là điều tuyệt vời mà chúng ta cho đối phương.

Tức là, nếu hi sinh vì người khác, hãy cho họ những điều thật sự giá trị thông qua việc thay đổi của chính chúng ta. Có những cô vợ qua nhiều năm vẫn dâng hiến cho chồng một tâm hồn cũ, một con người cũ, một tính tình không hề mới. Đến khi anh ấy chán nản, bạn sẽ dễ thốt ra rằng "lòng người đã thay đổi". Đôi khi, thay đổi là để tốt hơn chứ không hề xấu. Một người khôn ngoan sẽ hiểu điều này, để luôn phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Đó là cả một quá trình dài tôi luyện, chẳng hề dễ dàng gì.

https://afamily.vn/phu-nu-het-minh-hi-sinh-vi-gia-dinh-chua-chac-da-duoc-yeu-thuong-co-3-dieu-duoi-day-moi-khien-ban-duoc-ton-trong-het-muc-20220414184414745.chn