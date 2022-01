Khuôn ngực đầy đặn và căng tròn luôn là niềm tự hào của phái nữ. Ai cũng mong mình luôn sở hữu "vòng một" căng đẹp nhưng khi bước đến giai đoạn lão hóa, ngực của chị em thường có xu hướng chảy xệ và teo nhỏ dần khiến chúng bớt săn chắc và không còn giữ được hình dạng như ngày còn trẻ nữa.

Ngoài lão hóa, còn có đến 60% lý do khiến ngực chảy xệ là do chính thói quen sống của chúng ta. Một nghiên cứu gần đây của Đại học California cho thấy mô vú thường lão hóa sớm hơn 2-3% so với phần còn lại của cơ thể. Để có thể trì hoãn quá trình chảy xệ ngực, tốt nhất bạn nên tránh những thói quen sinh hoạt sau đây.

3 thói quen xấu khiến ngực phụ nữ chảy xệ và lão hóa nhanh

1. Ngồi lâu một chỗ quá nhiều, thức khuya

Vai và cổ là nơi tập trung rất nhiều mạch máu, khi chúng ta ngồi một chỗ quá lâu sẽ dẫn đến việc quá trình tuần hoàn máu kém đi, dinh dưỡng không thể vận chuyển đến ngực, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da ngực và khiến chúng chảy xệ nhanh hơn.

Ngoài ra, thói quen thức khuya, thiếu ngủ cũng gây suy giảm estrogen, khiến ngực đối mặt với tình trạng chảy xệ, ngực co lại, độ đàn hồi trở nên yếu đi. Để khắc phục tình trạng này, phụ nữ cần bổ sung thực phẩm giàu estrogen vào thực đơn hàng ngày, chẳng hạn như đậu nành, đậu phụ, các loại trái cây, rau xanh...

2. Gù lưng khi ngồi

Nhân viên văn phòng thường giữ nguyên một tư thế ngồi rất lâu với chiếc lưng gù và mặt cúi xuống. Tư thế ngồi này không tốt trong việc lưu thông máu, nó sẽ làm suy yếu các cơ nâng đỡ ngực, khiến ngực có xu hướng chảy xệ xuống dưới, khiến ngoại hình của bạn trở nên kém hấp dẫn hơn.

3. Thường xuyên buồn bã

Nếu phụ nữ stress, lo âu, cơ thể dễ bị rối loạn nội tiết, dẫn đến ảnh hưởng số lượng hormone. Lúc này, các tế bào vú sẽ bị kích thích, sưng lên, gây chảy xệ.

Ngoài ra, trạng thái trì trệ về tinh thần cũng ảnh hưởng đến hoạt động của gan và thận, đây là nguyên nhân khởi phát các bệnh về vú như u xơ vú hay phì đại tuyến vú. Người thường xuyên căng thẳng, lo âu, mệt mỏi có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn người bình thường.

Phụ nữ nên ăn gì để có "vòng một" căng tròn quyến rũ?

1. Món trứng gà

Trứng là một trong những nguồn cung cấp choline thiết yếu và khó kiếm nhất, chất này rất cần thiết để xây dựng cấu trúc và chức năng cho tất cả các tế bào. Nếu thiếu hụt hợp chất này, cơ thể sẽ dẫn đến nguy cơ rối loạn thần kinh và giảm chức năng nhận thức. Nhưng đáng nói, choline không chỉ hoạt động như một chất cần thiết cho não mà còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú, bảo vệ sức khỏe của vú.

2. Đậu nành

Đây là một trong những siêu thực phẩm giúp nở ngực. Đậu nành rất giàu phytoestrogen và isoflavone. Nó chống lại các tế bào ung thư vú và các gốc tự do. Thay vì uống sữa thông thường bạn hãy uống sữa đậu nành.

3. Hải sản

Tôm, hàu, và các loại động vật có vỏ rất giàu mangan có tác dụng cải thiện hormone sinh dục, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các mô ở vú, giúp "vòng một" của chị em có xu hướng căng tròn hơn.

4. Thực phẩm chứa phytoestrogen

Ăn thực phẩm giàu phytoestrogen sẽ giúp bạn tăng kích thước vòng một. Thực phẩm giàu phytoestrogen bao gồm quả óc chó, quả hồ trăn, trà đen, rượu vang trắng, trà xanh, rượu vang đỏ, dưa hấu, mâm xôi, đậu xanh, mận khô và mầm đậu nành.

