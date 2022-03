Phu nhân tập đoàn Hyundai nêu loạt nguyên tắc sốc cho con dâu: Phỏng vấn trước khi cưới, 5 năm học gia quy, ở trong bếp từ 4h sáng

Vào năm 2018, Noh Hyun Jung - cựu MC nổi tiếng kiêm nàng dâu của tập đoàn Hyundai quyền lực xứ sở kim chi đã hé lộ các nguyên tắc làm dâu hào môn với các điều khoản như ăn sáng lúc 4h30, chi tiêu gì cũng phải ghi lại và báo cáo khiến dư luận không khỏi choáng váng.

MC quốc dân xinh đẹp của Hàn Quốc đã từ bỏ sự nghiệp về làm dâu nhà giàu

Thế nhưng sự khắt khe không tưởng của gia đình tài phiệt vẫn chưa chỉ dừng lại ở đó. Sau khi bảng nguyên tắc của Noh Hyun Jung được lan truyền khắp mạng xã hội Hàn Quốc, trong chương trình Heard It Through the Rumors của Channel A, nhiều câu chuyện khác nữa về quá trình đào tạo cô dâu nghiêm ngặt của nhà Hyundai đã được nhiều phóng viên và chuyên gia tiết lộ.

Noh Hyun Jung hiện tại chụp ảnh cùng chồng và mẹ chồng

Tại Hàn Quốc, gia đình họ Chung - chủ sở hữu đế chế Hyundai hùng mạnh nổi tiếng là gia trưởng và rất coi trọng lễ nghi, truyền thống. Mẹ chồng của Noh Hyun Jung - phu nhân Lee Haeng Ja là một nhân vật được đánh giá là "con dâu hào môn tiêu chuẩn" suốt cuộc đời mình.

Bà Lee Haeng Ja là vợ của cố Chủ tịch Hyundai Aluminium Industry, con dâu nhà sáng lập đế chế Hyundai

Phu nhân Lee Haeng Ja xuất thân trong gia đình danh giá và từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Bà kết hôn với con trai thứ tư của người sáng lập Hyundai - ông Chung Mong Woo - cựu Chủ tịch Hyundai Aluminium Industry qua mai mối nhưng cuộc hôn nhân của họ rất êm ấm và hạnh phúc. Bà là người đã quán xuyến gia đình và một mình nuôi dạy 3 con trai suốt hơn 2 thập kỷ sau khi chồng mất sớm ở tuổi 46. Khi các con thành gia lập thất, cũng không có gì ngạc nhiên khi Lee Haeng Ja tiếp tục truyền thống và trở thành bà mẹ chồng "khét tiếng" trong nhà.

Chân dung quý phái của người mẹ chồng quyền lực

Không chỉ với Noh Hyun Jung mà với cả 2 con dâu khác, nếu muốn bước chân vào gia đình đều phải nhận được sự chấp nhận của Lee Haeng Ja. Theo truyền thông Hàn Quốc, trước khi đi đến quyết định kết hôn, họ đều phải trải qua một cuộc phỏng vấn dài với mẹ chồng tương lai của mình. Ban đầu, bà Lee Haeng Ja không quá ưng nàng dâu Noh Hyun Jung vì cô là người nổi tiếng và từng nói: “Chúng ta không nên có một cô con dâu thường xuyên xuất hiện trên TV trong gia đình mình”. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ, bà đã thay đổi ý kiến vì nữ MC là một người rất thông minh, lễ phép.

Bà Lee Haeng Ja bên cạnh 3 cô con dâu của mình

Mỗi cô con dâu sau khi thành thành viên của gia đình tài phiệt sẽ phải dành từ 2 đến 5 năm để học thuộc các gia quy trong nhà. Dù ở chung với mẹ chồng hay ở riêng thì họ cũng sẽ có giảng viên dạy nấu ăn, hướng dẫn nội trợ riêng cho đến khi thành thạo thì thôi.

Thế nhưng đáng sợ hơn cả là tháng 4 hằng năm, vào dịp lễ Thanh minh tại Hàn Quốc. Vì rất coi trọng truyền thống, việc cúng bái, các cô con dâu phải có nghĩa vụ dậy từ 4 giờ sáng hàng ngày để chuẩn bị làm đồ cúng tế đầy đủ, linh đình, mỗi mâm cơm vài chục món. Trong suốt gần 1 tháng trời, họ gần như đều chỉ "cắm mặt" trong căn bếp. Tất nhiên, một gia tộc giàu có như nhà họ Chung không thiếu tiền để thuê người làm, nhưng việc phụ nữ tự tay xuống bếp mới thể hiện tấm lòng thành và tôn trọng lễ nghi của họ.

Đối với Noh Hyun Jung, sau 17 năm làm dâu Hyundai, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi truyền hình và tập trung làm một phu nhân như mẹ chồng mình đã từng. Cuộc hôn nhân của cựu MC xinh đẹp được cho là hạnh phúc và rất êm ấm.

Noh Hyun Jung xuất hiện bên cạnh mẹ chồng vào năm 2018

Hình ảnh đậm chất quý bà quyền lực của Noh Hyun Jung hiện tại

Nguồn: Channel A, Segye Ilbo

https://kenh14.vn/phu-nhan-tap-doan-hyundai-neu-loat-nguyen-tac-soc-cho-con-dau-phong-van-truoc-khi-cuoi-5-nam-hoc-gia-quy-o-trong-bep-tu-4h-sang-20220314175708798.chn

https://kenh14.vn/phu-nhan-tap-doan-hyundai-neu-loat-nguyen-tac-soc-cho-con-dau-phong-van-truoc-khi-cuoi-5-nam-hoc-gia-quy-o-trong-bep-tu-4h-sang-20220314175708798.chn