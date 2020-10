Phụ huynh tát bé gái 2 tuổi đến cơ quan công an trình diện

Trao đổi với phóng viên chiều 4/10, chỉ huy Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết ông Bùi Văn Hùng - người đánh bé B.A. (2 tuổi) đã ra trình diện công an. Hiện đơn vị đang lấy lời khai đối với người đàn ông này.



Trước đó một ngày, Công an TP Lào Cai ra quyết định truy tìm ông Hùng sau 2 lần gửi yêu cầu triệu tập nhưng người đàn ông này không đến.

Công an TP Lào Cai làm việc với ông Bùi Mạnh Hùng.

Theo giải trình của trường Mầm non Trump Kids, vụ việc xảy ra ngày 30/9 vào thời điểm tan học. Do tranh giành đồ chơi, bé B.A. đã cắn vào tay bé H.C.T. (2 tuổi, con ông Hùng).



Biết sự việc, ông Hùng đã đánh, giật tóc, tét vào đùi B.A. khiến cháu bé khóc lóc. Thấy thái độ của ông Hùng hung hãn, các cô giáo cũng cảm thấy sợ, không kịp phản ứng để bảo vệ bé gái.

Sáng 3/10, đại diện trường Mầm non Trump Kids cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên có mặt tại lớp học hôm xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra của công an.

Ông Hùng (áo vàng) đánh bé B.A. (đang khoanh tay) rồi bắt bé xin lỗi. Ảnh: Cắt từ clip

Trường Mầm non Trump Kids cũng đã tạm thời không nhận trông cháu T. (con gái anh H.) trong khoảng thời gian này. Đối với cháu B.A, tuy cháu chưa được xuất viện nhưng đã được bác sĩ cho về với gia đình và tiếp tục theo dõi sức khỏe.



Được biết, trường mầm non Trump Kids là trường mầm non tư thục, hiện có 110 học sinh, 20 giáo viên, chia thành 6 lớp học.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND thành phố Lào Cai vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các quy trình đón, trả trẻ theo đúng quy định đảm bảo khoa học, an toàn và quản lý được mọi hoạt động trong suốt thời gian học sinh ở tại trường lớp.



Văn bản cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tình huống bạo hành xâm hại trẻ em và các nguy cơ gây mất an toàn an ninh trường học khác.