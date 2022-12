Phụ huynh mát lòng lắng nghe màn hùng biện tiếng Anh của con học trường quốc tế

Nhiều chủ đề "khó nhằn" như nguyên lý hoạt động của robot, tình yêu cho truyệt cổ nước Nga hay các câu chuyện văn hóa, nghệ thuật dân tộc Việt Nam,... được học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) lựa chọn để tranh tài tại cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Royal’s Speaking Contest.



Các em học sinh tự tin chia sẻ thể hiện khả năng tiếng Anh lưu loát

Tham dự sự kiện và cổ vũ tinh thần cho các "diễn giả nhí", phụ huynh thích thú và cảm thấy tự hào trước những màn thể hiện xuất sắc của các con. Cũng như an tâm hơn khi con có môi trường học tập tốt, giúp các con rèn luyện và phát triển khả năng ngoại ngữ.



Chị Trần Yến Linh (phụ huynh học sinh Lê Bá Long) cho biết: "Nhìn thấy con nói tiếng Anh trôi chảy và nhận được nhiều lời khen, tôi rất hạnh phúc. Tôi mừng khi con đạt được thành quả xứng đáng sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường".

"Tôi thực sự bất ngờ trước chất lượng thí sinh của cuộc thi. Quá nhiều màn thể hiện xuất sắc khiến tôi không thể ngồi yên trên ghế mà phải đứng lên vỗ tay cho các con" - chị Trần Nhã Thuỳ Linh (phụ huynh học sinh Trần McDonald Thuỳ Minh Victory) chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp theo dõi các thí sinh dự thi.

Nhập vai thành những diễn giả chuyên nghiệp

"Đối với con robot có tên Vector này, thầy cô có thể dùng giọng nói để điều khiển từ xa. Gọi tên cùng hiệu lệnh như hướng dẫn, Vector sẽ biểu diễn tài nghệ độc đáo của nó" - chia sẻ thú vị của em Huỳnh Phạm Minh Đăng (học sinh lớp 1) khi thuyết trình về "người bạn" robot em yêu thích trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Royal’s Speaking Contest. Mở đầu với lời giới thiệu độc đáo, Minh Đăng khiến giám khảo và các khán giả thích thú khi vừa "thị phạm", vừa "bắn" tiếng Anh trôi chảy. Màn thể hiện xuất sắc cũng đã giúp em nhận giải Vàng của cuộc thi.

Mới 6 tuổi nhưng Minh Đăng đã giao tiếp và tự tin thuyết trình tiếng Anh

Thầy Rourke Evan McVicke - Giám khảo cuộc thi nhận xét: "Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng Minh Đăng sở hữu vốn từ phong phú và ngữ điệu khá chuẩn bản ngữ. Tôi đánh giá cao khi dù lựa chọn chủ đề có nhiều từ khó nhưng em vẫn hoàn thành xuất sắc". Trong xuyên suốt phần thi, Minh Đăng luôn đặt câu hỏi để tương tác, hoàn toàn nhập tâm như một "diễn giả" thực thụ.



Chuẩn bị nội dung bài nói chỉn chu, trang phục, đạo cụ sáng tạo, học sinh Royal School thay phiên nhau đưa giám khảo và khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các em học sinh đem đến những phần thi chất lượng, sử dụng các kỹ thuật như ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Học sinh Lê Bá Long (Lớp 4)

Và em Trần McDonald Thuỳ Minh Victory (Lớp 1) được ba mẹ theo sát và cổ vũ nhiệt tình

Bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ cho học sinh



Theo chia sẻ từ Ban giám hiệu Royal School , cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Royal’s Speaking Contest được xem là hoạt động nổi bật và cốt yếu của trường trong mỗi năm học. "Đây là sân chơi học thuật đầy hấp dẫn giúp học sinh có cơ hội thể hiện bản thân với khả năng và tình yêu dành cho môn tiếng Anh. Việc được cọ xát, giao lưu học hỏi trong các cuộc thi đem đến những trải nghiệm thực tế hữu ích cho quá trình học tiếng Anh sau này" - ThS. Lê Công Tâm - Giám đốc Trung tâm đào tạo chương trình Quốc tế tại Royal School chia sẻ.

Các em học sinh tự tin ứng xử bằng tiếng Anh trước loạt câu hỏi của giám khảo

Là môi trường quốc tế với chương trình giáo dục giảng dạy song song tiếng Việt và tiếng Anh, trường luôn chú trọng đến các hoạt động giúp phát triển khả năng sử dụng song ngữ cho học sinh. Bên cạnh Royal’s Speaking Contest, nhà trường còn tổ chức đa dạng các sự kiện, chương trình như: Một ngày làm sinh viên RMIT với môi trường giao tiếp 100% tiếng Anh, MV Cover Jinger Bell đón Giáng sinh,... Các em học sinh và thầy cô là giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên thế giới.



Trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, tích cực, nhà trường luôn tích cực sáng tạo chương tình học tập để khơi dậy niềm yêu thích ngoại ngữ của học sinh. Trong năm học 2021 - 2022 vừa qua, học sinh Royal School nhận về loạt thành tích cao trong các kì thi chứng chỉ: IELTS, IGCSE, Cambridge Checkpoint, TOEFL hay tại các cuộc thi tiếng Anh khác như Dare To Speak, Imagine Cup Junior.

Có thể thấy, với thành tích đào tạo vượt bậc, trường đã và đang sở hữu một thế hệ học sinh tài năng, hội tụ nhiều kỹ năng vững vàng. Kết quả này cũng giúp phụ huynh an tâm và tin tưởng để đồng hành cùng với giáo dục của Royal School.