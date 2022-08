Phỏng vấn Isaac: "Ai yêu tôi thì rất thiệt thòi cho người đó!"

12 năm hoạt động trong giới giải trí, Isaac đã có vị trí vững vàng. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi và là gương mặt ưa chuộng của nhiều nhãn hàng, đó là điều mà khán giả luôn nói về Isaac.

Tháng 8/2022, Isaac trở lại cùng những dự án mới. Không chỉ tham gia chương trình Vote For Five, Isaac còn phát hành MV Ngồi yên anh sang ngay có sự góp mặt của Khả Ngân trong vai trò nữ chính. Isaac cho biết, suốt nhiều năm qua, đã có nhiều người hỏi anh về chuyện vì sao đi hát hoài mà chưa có bản hit nào thực sự bùng nổ.

Trước đây, Isaac cũng từng suy nghĩ nhiều và nặng lòng vì điều này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Isaac nghĩ thoáng hơn. Anh cười bảo rằng chuyện có bài hit cũng tương tự như có người yêu, không phải muốn có là có ngay được, vì tất cả còn tùy vào duyên số.

Học cách làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn

Isaac vừa trở lại đường đua âm nhạc bằng MV mới. Màu sắc của MV này khá trẻ trung, ngọt ngào. Bạn có kỳ vọng gì về thành tích của MV lần này không?

Trước đây nếu hỏi thì tôi sẽ nói liền là muốn MV khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu view. Còn thời điểm hiện tại thì tôi lại nghĩ, có view là được rồi.



Giờ view cao hay thấp đều không được dừng lại, mình dừng lại vì view thì chẳng khác nào mình tự chấm dứt con đường sự nghiệp rồi. Mình không nên để cái điều đó cản trở bản thân đi tới. Những gì có thể làm thì vẫn làm tiếp, còn được đón nhận hay không thì để số phận quyết định. Sản phẩm này không được thì mình đợi sản phẩm sau. Chưa có hit bùng nổ cũng đành chịu thôi, vì chuyện có hit là duyên, không thể nào muốn là có ngay được. Điều này tương tự kiếm người yêu vậy đó, không phải cứ nói muốn có bồ thì qua ngày mai có liền.



Câu chuyện ca sĩ đi hát nhiều năm mà chưa có bài hit bùng nổ có vẻ như khiến Isaac trăn trở rất nhiều?

Tôi trăn trở nhiều. Hồi trước tôi cứ nghĩ hoài là sao mình cũng ra bài liên tục, mình cũng chịu khó làm việc mà không có hit bùng nổ như những người bạn đồng trang lứa. Nhưng câu chuyện này đã xảy ra từ mấy năm rồi, đến bây giờ tôi cho rằng hỏi cũng đâu làm được gì. Cứ bắt tay vào làm thôi, thay vì ngồi đó hỏi những câu vô nghĩa, ngu ngốc. Vì hỏi đâu có ra câu trả lời đâu.



Mình cứ cố gắng làm những gì cần phải làm. Nếu tương lai thành công thì quá tốt, còn tương lai không thành công thì cũng chịu thôi. Ít nhất mình biết bản thân cần gì và làm gì.

Isaac có biết lý do vì sao dẫn đến điều này không dù cá nhân tôi thì luôn cho rằng bạn hội đủ mọi yếu tố từ ngoại hình, giọng hát đến vũ đạo để bùng nổ hơn nữa?

Tôi ước gì mình biết lý do vì sao đó (Cười). Có thể theo như lời mọi người vẫn nói là âm nhạc chưa tốt. Nhưng âm nhạc thế nào mới là tốt? Nghệ sĩ cần sự rung động là chính, tôi nghe bài nào mà mình thấy thích thì mới mang đi làm MV được. Cũng có thể là do gu của tôi chưa thực sự đại chúng. Nhưng nếu lý do đến từ gu âm nhạc thì cũng khó, vì gu thì phải xuất phát từ chính mình, nó là 1 phần trong con người mình rồi. Mình không thể chối bỏ bản thân, lại càng không thể vì thấy người khác làm theo công thức A - công thức B thành công, thế là mình cũng bám theo đó.

Trước đây, tôi thử nghiệm nhiều lắm. Tôi thử hát Ballad vì cho rằng công thức thành công dễ hơn. Nhưng không, cuối cùng không được như vậy. Isaac không hợp Ballad ở thời điểm hiện tại. Nghĩ kỹ càng rồi tôi mới quay lại với phong cách âm nhạc như bây giờ, đó là hát những bài mang đến cho người nghe cảm giác vui vẻ, năng lượng và tích cực.

Dù chưa có hit bùng nổ nhưng rõ ràng Isaac rất đắt show và đắt quảng cáo nữa. Nếu gọi Isaac là 1 ngôi sao giải trí thì có đúng không?

Tôi không muốn mang cho mình 1 danh xưng nào cả, dù là ngôi sao giải trí hay gì khác. Nếu đã đi hát hay đi sự kiện, mình cứ làm hết sức có thể đi, vì ít nhất thì khi chăm chỉ, mọi người cũng sẽ tự khắc tìm đến mình. Mình không thể bắt bầu show là anh book show tôi đi. Hay mình nói với nhãn hàng chọn tôi làm việc cùng đi. Mình phải làm cho họ thấy rằng bản thân phù hợp với điều họ tìm kiếm.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi có được sự hợp cho lựa chọn của nhiều đối tác. Trộm vía thì bây giờ đang là vậy.

Nhưng điều này không có nghĩa là tôi làm mọi cách để chiều lòng nhãn hàng, bầu show đâu. Từ công việc đến cuộc sống, không phải tất cả mọi thứ từ Isaac luôn là an toàn. Cũng giống như tình yêu vậy, bạn tặng cho đối phương nhiều nhưng không phải thứ mà họ tìm kiếm bấy lâu nay thì chưa chắc họ chọn bạn.

Ai yêu tôi thì rất là thiệt thòi cho người đó

Nói cái gì thì Isaac cũng mang tình yêu ra so sánh nhưng khi hỏi đến tình cảm cá nhân thì bạn lại né tránh. Vì sao lại có điều này?

Tôi đâu có né tránh, tôi vẫn trả lời mà. Ai cũng đã từng yêu, tôi cũng thế. Chỉ có điều bây giờ không có người yêu thì biết lấy cái gì để nói. Tôi độc thân chắc cũng mười mấy hay 2-3 năm nay rồi.

Nghĩa là sao nhỉ?

Thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi không có người yêu là mười mấy năm hay chỉ 2-3 năm thôi là tùy mọi người tính. Nhưng tôi độc thân chắc cũng lâu. Một phần lý do là bởi Isaac dồn nhiều thời gian cho công việc quá. Kiểu như ông trời không cho ai tất cả, có cái này thì mất cái kia.

Nhưng mà cũng chính vì không yêu trong thời điểm này nên Isaac mới bị nói là hát Ballad chưa hay đó. Tôi chỉ hát về những cái liên quan đến năng lượng tích cực, còn tình yêu quằn quại, đau xót, tôi hát không ra.

Chắc là do tôi chỉ dừng ở cảm giác thích chứ chưa yêu đến mức có chiều sâu để trải lòng khi hát. Mọi người nghe những người có trải nghiệm trong tình yêu hát nó khác hẳn à và nói chuyện khác hẳn à. Mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó thì mình không thể nói quá nhiều, chứ mắc công người ta lại bảo mình chém gió. Tôi chỉ dừng ở mức thích thích thôi, còn bảo yêu đậm sâu thì không đâu. Giữa yêu đậm sâu và sự nghiệp, chắc tôi sẽ chọn sự nghiệp thôi.

Tôi vẫn chưa tin lắm đâu. Do Isaac quá bận nên không còn thời gian yêu đương?

Khi mình nghiêng vào công việc quá thì vấn đề tình cảm riêng tư sẽ bị hụt. Tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc. Trong tháng 7 vừa rồi, tôi làm việc hơn 20 ngày trong 1 tháng, đó là chưa kể những lịch công việc phát sinh nữa. Tôi đi Thái quay quảng cáo, làm MV, thực hiện các buổi gặp truyền thông để chụp hình, phỏng vấn. Rồi đi diễn, tham gia các show nữa. Tính tổng lịch ra phải là hơn 20 ngày làm việc liên tục. Trong tháng 8 này cũng y chang vậy luôn. Thế thì thời gian đâu nữa cho mối quan hệ yêu đương?

Tôi cứ liên tục đi quay, đi show rồi lại bay khắp nơi, lịch làm việc rất là căng. Ai yêu tôi thì rất là thiệt thòi cho người đó.

Suốt 12 năm qua, Isaac đã luôn nói là tập trung cho sự nghiệp nên ít nghĩ đến yêu đương. Vậy 10 năm tới, 20 năm tới thì sao, mọi thứ vẫn như vậy à? Bạn có đặt ra cột mốc nào để thay đổi tình trạng mối quan hệ hiện tại?

Tôi hay nghĩ là: Tại sao mình phải như vậy? Tại sao mình phải đặt ra 1 cột mốc nào đó 12 năm lập gia đình hay 20 năm sau có cái gì đó cho riêng bản thân? Không đâu. Giống như đã nói lúc nãy đó, mình phải học cách chấp nhận, nên để mọi thứ diễn ra đúng thời điểm, đúng duyên số.

Từ đó đến giờ chưa gặp được cái người khiến cho mình dành hết thời gian ở bên cạnh thì mình không làm thôi. Lỡ trời cho mình sắp tới gặp được người nào làm cho mình mê đắm, không chừng lúc đó mình bỏ hết mọi thứ và làm mọi người hết hồn thì sao. Nói chung không nói trước điều gì hết, cứ để cho tự nhiên thôi.

Đến thời điểm này thì ba mẹ không còn hỏi nhiều hay đặt nặng chuyện đến bao giờ thì con trai lập gia đình à?

Ba mẹ chưa bao giờ đặt nặng vấn đề Isaac phải có gia đình. Ba mẹ cảm thấy hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Ba mẹ tôi đang ở bên Mỹ, do 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên ba mẹ chưa thể về Việt Nam mà tôi thì cũng không thể sang Mỹ thăm ba mẹ ngay được. Đã 2 năm rồi chưa gặp mặt ba mẹ, nhớ lắm chứ.

Tối nào tôi cũng dành thời gian gọi video call cho ba mẹ hết. Ba mẹ hỏi hôm nay con thế nào, có hạnh phúc không. Ba mẹ muốn tôi vui khi làm bất cứ điều gì.

Isaac có nói rằng đã từng có thời điểm khóc 1 mình mà không ai biết nhưng khi hỏi lại lý do vì sao thì bạn lại không tiết lộ. Trong khi đó, có không ít người ở showbiz kể nhiều về đời tư mỗi lần trả lời phỏng vấn. Bạn nghĩ như thế nào về cụm từ "bán đời tư" mà nhiều khán giả nói về nghệ sĩ?

Bán đời tư thì ai mua nhỉ (Cười)? Tôi cứ tưởng là bán đồ ăn sẽ có người mua chứ đời tư có giống đồ ăn đâu mà bán.

Tôi nghĩ cái việc buồn và khóc 1 mình là điều bình thường với mỗi chúng ta. Anh buồn thì anh có khóc không? Chị buồn chị có khóc không? Có đúng không. Nghệ sĩ là người đa sầu đa cảm, họ có cảm xúc mãnh liệt nên khóc là chuyện bình thường.

Riêng chuyện khóc rồi bán câu chuyện đời tư để PR bản thân thì tôi không dám phán xét đâu. Đôi khi mình bị tiêu cực trong cách nhìn chứ có khả năng cái người chia sẻ câu chuyện cũng chẳng có ý đồ gì. Hoặc giả, họ có ý đồ thật đi thì bản thân người mua nên tiếp nhận nó thế nào mới là điều đáng để bàn tới.

Isaac có phải người dễ bị tổn thương?

Tôi là người dễ bị tổn thương nhưng không để cho bản thân bị thương quá lâu. Ai cũng cần có người để chia sẻ, khi tìm được người để bộc bạch mọi thứ rồi nói hết mọi thứ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đến 1 lúc nào đó, khi đã có bài học lớn cho cuộc đời thì đôi khi những sự tổn thương do người khác gây ra, bản thân mình không còn xem nặng hay thấy đau vì nó nữa đâu.

Ví dụ nha, suốt 12 năm qua, tôi vẫn đọc bình luận từ khán giả. Có bình luận tích cực, thể hiện sự yêu thương của khán giả dành cho mình nhưng cũng có những bình luận tiêu cực, đơm đặt hay nói hoàn toàn không đúng. Cái gì mang ý nghĩa góp ý chân thành thì mình giữ lại, còn cái gì toxic quá thì thôi, mình bỏ qua luôn. Họ cố tình làm mình tổn thương mà, nếu mình tổn thương luôn thì chẳng khác nào chiều theo ý họ cả.

Cám ơn Isaac vì đã dành thời gian trò chuyện!

