Ngoài Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á thì màn ảnh Hàn hiện còn một bộ phim nữa cũng vừa ra mắt hai tập đầu tiên. Đó là The Midnight Studio (Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái) của đài cáp ENA, tác phẩm được kỳ vọng sẽ cán mốc rating 20%, điều chưa từng có trong lịch sử đài kém tiếng này.

Tuy không nổi tiếng ở như Queen of Tears nhưng hiện sau 2 tập đầu tiên, The Midnight Studio lại bất ngờ phá kỷ lục rating mở màn loạt phim đầu tuần của đài ENA. Với thành tích 2,1% cho tập 1 và 2,5%, con số 20% như kỳ vọng có vẻ là hơi khó nhưng khán giả vẫn đặt kỳ vọng cao ở The Midnight Studio bởi trước đó, ENA không có nhiều phim đầu tuần gặt hái được thành công lớn.

Một phần lý do khiến The Midnight Studio không hot ở thị trường quốc tế dù cặp đôi chính là hai cái tên nổi đình đám (Joo Won - Kwon Nara) bởi đài ENA không hợp tác phát hành phim với các nền tảng OTT lớn trên thế giới. Điều này dẫn tới việc khán giả khó tiếp cận với tác phẩm này, nhất là khi ở Hàn Quốc, ENA cũng không phải một nhà đài được đông đảo khán giả biết tới. Tại Việt Nam, hiện The Midnight Studio cũng đã được một số nền tảng mua bản quyền phát hành, phản ứng ban đầu của người xem tương đối tích cực.

Thời điểm trước khi ra mắt, The Midnight Studio đã từng được truyền thông réo tên liên tục, cũng được nhắc đến khá nhiều trên các nền tảng MXH, lý do là bởi dàn diễn viên, ngay cả nam chính Joo Won, đã khóc tại buổi đọc kịch bản đầu tiên, khi họ còn chưa chính thức nhập vai. Khán giả đặt kỳ vọng cao vào một tác phẩm xúc động, nhân văn, sẽ mang đến cho người xem người câu chuyện cảm. Và quả nhiên ngay khi phim lên sóng hai tập đầu, khán giả đã phải nghẹn ngào với những câu chuyện mà nó mang tới. Dưới phần bình luận về phim trên trang Mydramalist, nhiều khán giả thậm chí còn cho rằng, họ "kiệt sức" vì khóc quá nhiều ngay từ nửa sau của tập 1.

Hai tập đầu tiên của bộ phim bắt đầu bằng câu chuyện nhà họ Seo, những người buộc phải nhận công việc chụp ảnh tại một studio dành cho người... đã chết. Gia tộc này cũng bị dính một lời nguyền qua nhiều thế hệ, rằng họ chỉ có thể sống không quá tuổi 20 hoặc 35. Seo Ki Joo (Joo Won) là nhiếp ảnh gia thế hệ thứ 7, người chỉ còn 105 ngày nữa là tới sinh nhật tuổi 35, thời điểm anh sẽ phải chết theo lời nguyền. Ngay tập 1, khán giả đã thấy anh liên tục bị tấn công, quấy nhiễu bởi những hồn ma oán hận.

Nữ chính Kwon Nara xuất hiện ở đầu phim với tư cách Han Bom, luật sư trẻ đang chật vật với cuộc sống của mình. Sau khi bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà, cô trong lúc tìm chỗ ở tạm đã vô tình mở được cánh cửa studio chụp ảnh nhà họ Seo, nơi vốn dĩ những người còn sống không thể vào được. Chuyện kỳ bí này mở ra mối quan hệ đặc biệt của Ki Joo và Han Bom trong tương lai. Có thể Han Bom sẽ dùng chính những kiến thức luật pháp của mình để giúp các "khách hàng" của Ki Joo có thể giải quyết những ẩn ức, tiếc nuối mà họ chưa kịp làm trước khi chết.

Thoạt nhìn qua thì The Midnight Studio có nội dung khá giống với loạt phim khai thác cùng đề tài như Hotel Del Luna, Goblin,... khi cùng là câu chuyện giải quyết những tiếc nuối, thù hận của người đã chết. Thế nhưng sau 2 tập đầu, khán giả đánh giá cao sự sáng tạo của biên kịch. Những câu chuyện về các linh hồn luyến tiếc cuộc sống dương gian được khai thác rất thú vị, mang đến cho người xem những câu chuyện cảm động.

