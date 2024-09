Phim Việt giờ vàng được khen xứng đáng 10 điểm, diễn xuất bùng nổ của dàn cast khiến khán giả khóc theo

Bộ phim Độc Đạo đang là tác phẩm truyền hình làm mưa làm gió trên màn ảnh VTV và các nền tảng MXH với diễn xuất cực bùng nổ của dàn diễn viên chính. Phim được khen ngợi có nội dung cuốn hút, tình tiết nhanh, các nhân vật từ chính tới phụ được xây dựng thú vị và nhiều bất ngờ. Trong tập 12, sự ra đi của ông trùm Toàn (NSƯT Hoàng Hải) khiến khán giả bất ngờ. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều lời tán dương.

Theo đó, trong tập 12, ông trùm Toàn đã biết trước con trai nuôi Hồng (Doãn Quốc Đam) lén đặt máy ghi âm để tìm hiểu về cái chết của cha mẹ anh. Ông Toàn cũng không ngần ngại lợi dụng đàn em cũ để tiết lộ cho Hồng biết ông không liên quan gì tới vụ án mạng năm xưa.

Tuy nhiên, giây phút tiếp theo, ông bất ngờ gục ngã và qua đời trên đường tới bệnh viện. Sự ra đi đột ngột của ông Toàn khiến các nhân vật, phe phái trong phim vô cùng sốc. Khán giả cũng bàng hoàng bởi Độc Đạo có tới 60 tập nhưng nhân vật chủ chốt đã sớm qua đời.

Diễn xuất của các nghệ sĩ NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam và Duy Hưng (vai Khương con ruột ông Toàn) trong đoạn này rất xúc động khiến người xem nghẹn ngào theo.

Khương được mô tả là một chàng trai to xác nhưng trí óc không được thông minh do bị sốt khi còn bé. Do đó, những cảm xúc đau đớn, lo lắng, không cam tâm khi cha qua đời được thể hiện một cách trực tiếp và bùng nổ. Trong khi đó, Hồng vốn là người điềm tĩnh, lại có mối quan hệ khó nói với ông Toàn nên có cách thể hiện sự đau đớn, hối hận hoàn toàn khác.

Cả ba diễn viên đều đem đến những cảm xúc chân thực cho khán giả nhờ diễn xuất dày dạn kinh nghiệm. Nhờ đó, cảnh quay ông Toàn qua đời đã thu về gần 5 triệu lượt xem trên các nền tảng với hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Độc Đạo là phim truyền hình về đề tài cảnh sát hình sự của bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi. Phim có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng, Bảo Anh, Duy Hưng, Việt Hoa...

Trong những tập tiếp theo, việc ông trùm Lê Toàn qua đời sẽ thay đổi cục diện giữa ba bên là băng đảng xã hội đen, anh em Hồng-Khương và lực lượng cảnh sát hình sự. Hồng sẽ lãnh trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ gia đình và cơ ngơi mà ông Toàn để lại. Đồng thời nhân vật còn mối thù giết cha mẹ chưa trả cùng quyết tâm đưa Quân "già" và đàn em ra vành móng ngựa.

Netizen khóc nghẹn với diễn xuất của các nhân vật trong Độc Đạo