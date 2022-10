Phim 'Rồi 30 năm sau': Long (Quang Tuấn) bị ông Thức điều tra thân thế

Tập 17 của phim truyền hình Rồi 30 năm sau vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, ông Thức (Trương Minh Quốc Thái) tiếp tục sai đàn em thân tín là Lâm đi điều tra thân thế của nhà văn Duy Long (Quang Tuấn).

Lý do là bởi tiểu thuyết về ngôi miếu oan khốc do Long viết ra được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Câu chuyện này xuất phát từ vụ án oan có thật về ông Thành - ba ruột Long. Do muốn điều tra manh mối về vụ án năm xưa nên Long mới mạo hiểm viết lại tình tiết vụ án, sau đó gửi cho nhà xuất bản đăng. Lo sợ bí mật về cái chết của ông Thành bị lộ, ông Thức đã làm mọi cách nhằm truy tìm tung tích Long.

Ông Thức liên tục cho người đi điều tra thân thế thực sự của Long.

Nghe theo lời ông Thức, Lâm đến nhà xuất bản để nói chuyện với chủ biên. Thấy ông Lâm liên tục hỏi về Long, chủ biên đã nói dối để dựng lên thân thế giả cho Long. Chủ biên nói rằng Long là người đàn ông độc thân tuổi tầm 40, vì gia đình nghèo, lại còn đông anh em nên Long phải viết truyện liên tục để kiếm tiền. Nghe thế, Lâm về kể lại cho ông Thức. Ban đầu, ông Thức có vẻ tin nhưng sau đó lại yêu cầu Lâm đi điều tra tiếp.

Ở 1 diễn biến khác, Long nhận được lá thư từ người giấu mặt. Trong thư, người giấu mặt hẹn Long đến ngôi miếu hoang để chia sẻ thông tin về vụ án năm xưa. Người giấu mặt này chẳng biết vì nguyên cớ gì mà lại biết rõ câu chuyện liên quan đến ông Thành, ông Thức. Thêm nữa, người giấu mặt lại có mối thâm thù với ông Thức nên muốn lợi dụng Long để hại người này tan nhà nát cửa.

Long nhận được lá thư hẹn gặp từ người giấu mặt

Buổi tối hôm đó, Long đến miếu hoang để gặp người giấu mặt. Đứng trong bóng tối, người giấu mặt âm thầm nghe trộm câu chuyện của Long. Đến lúc này, người giấu mặt mới phát hiện ra Long là con ruột ông Thành. Vậy là thay vì cung cấp thông tin, người giấu mặt lại chuyển sang kế hoạch B - đó là ghép đôi Long với Hân (Yeye Nhật Hạ) - con gái ông Thức. Người giấu mặt cho rằng nếu mượn tay Long để làm Hân đau khổ thì ông Thức cũng bị đau khổ. Âm mưu này rồi sẽ đi về đâu?

