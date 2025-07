Trong số các bộ phim đang chờ chiếu của màn ảnh Hàn, Boyfriend On Demand là một cái tên vô cùng đáng chú ý nhờ sở hữu kịch bản mới mẻ khi lấy đề tài tình yêu ở thế giới ảo được tiếp tục ở hiện thực. Nội dung phim xoay quanh nhân vật nữ chính Seo Mi Rae, một người phụ nữ có cuộc sống bận rộn với công việc PD webtoon. Cũng chính bởi vậy, cô đã quen với chuyện sống mà không có tình yêu.

Jisoo và Seo In Guk nên duyên trong bộ phim lãng mạn Boyfriend On Demand.

Dù vậy, mọi thứ thay đổi khi Seo Mi Rae tình cờ có được một thiết bị gọi là "Bạn trai theo tháng". Nhờ có nó, cô nàng được yêu những người bạn trai hoàn hảo đến phi lý trong thế giới ảo và nó như nguồn dopamine cực mạnh đánh thức những tế bào tình yêu của Seo Mi Rae, người đã quá mệt mỏi ở thực tại.

Ở công ty, Seo Mi Rae có một đối thủ cạnh tranh là Park Gyeong Nam. Trong mắt Seo Mi Rae, anh là một người khó chịu mà chẳng ai muốn gặp. Thế nhưng với mọi người, anh lại là một "người lao động tốt", được công nhận rộng rãi. Park Gyeong Nam hiện lên với sự lạnh lùng, hơi ích kỷ, đồng thời mang trong mình một bí mật bất ngờ.

Màn kết hợp của cả hai hứa hẹn sẽ rất đáng mong chờ.

Bên cạnh nội dung hứa hẹn sẽ rất thú vị, Boyfriend On Demand còn gây chú ý với dàn cast cực kỳ đình đám. Đảm nhận vai nữ chính Seo Mi Rae là Jisoo (BLACKPINK), người được coi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Kbiz hiện tại. Trong khi đó, vai nam chính Park Gyeong Nam do Seo In Guk thủ vai. Anh là gương mặt tài sắc vẹn toàn, quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Trò Chơi Sinh Tử, Reply 1997, Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi...

Ngoài cặp đôi Jisoo và Seo In Guk, bộ phim Boyfriend On Demand còn có sự hiện diện của dàn mỹ nam cực phẩm xứ Hàn là Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon và Lee Jae Wook. Họ vào vai những người "bạn trai theo đơn" của cô nàng Seo Mi Rae.

Được biết, Boyfriend On Demand sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.