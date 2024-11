Chỉ vừa ra mắt vào ngày 08/11, Mr. Plankton đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm cực lớn của khán giả trên khắp châu Á. Bộ phim do biên kịch Jo Yong chấp bút - người từng gây bão với bom tấn đình đám Điên Thì Có Sao, và đạo diễn Hong Jong Chan "cầm trịch". Vốn được giới thiệu là bộ phim tâm lý tình cảm - hài hước nhưng nội dung của Mr. Plankton phần nào đã được dự đoán rằng sẽ có cái kết buồn, khi nam chính Hae Jo (Woo Do Hwan) ở đầu phim đã được giới thiệu là người đang mắc bệnh nan y và chỉ còn sống được vài tháng.

Mr. Plankton gây cuốn hút bởi kịch bản thú vị, "siêu quái"

Nếu chỉ đọc sơ về hoàn cảnh nhân vật, nhiều khán giả thường nghĩ rằng motif "cũ rích" này khó mà chinh phục được người xem, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Dự án của Nettlix ghi điểm bởi cốt truyện lạ lùng đến kỳ quặc. Bộ phim theo chân Hae Jo - một người đàn ông được ví như "sinh vật phù du" khi chẳng biết cha mẹ mình là ai, anh cô độc trên cõi đời này một mình đến khi yêu nữ chính Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi) - một cô bé lớn lên trong trại trẻ. Nhưng sau đó họ cũng trở thành người cũ khi không còn tìm được tiếng nói chung.

Số phận trớ trêu ấy thế mà lại gắn kết họ hai kẻ đáng thương ấy thêm một lần nữa. Chẳng biết có phải vì những lời "nguyền rủa" lúc chia tay nhau hay không mà một thời gian sau, Hae Jo biết mình mắc một căn bệnh hiếm gặp và sắp về "chầu ông bà". Trong khi đó, Jo Jae Mi cũng hay tin mình mãn kinh sớm dù sắp phải kết hôn với Eo Heung (Oh Jung Se).

Biết tin người yêu sắp lên xe hoa, Hae Jo đã "bày binh bố trận" lên kế hoạch "cướp dâu", nhằm mục đích muốn dành những ngày cuối đời bên người mà cậu yêu thương nhất. Ban đầu, Jo Jae Mi cực kỳ bài xích và luôn muốn tìm cách chạy trốn, nhưng dần dần, hai trái tim cô đơn lại dần chữa lành và sưởi ấm cho nhau.

Mr. Plankton không dừng lại chỉ là chuyến hành trình "cười ra nước mắt", mà còn lồng ghép thông điệp ý nghĩa về khao khát được sống, được hít thở và cảm nhận hạnh phúc ở từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất trong đời. Hình ảnh ví von về sinh vật phù du mà đạo diễn chọn đặt cho tên phim nhận về nhiều phản ứng tích cực khi mang ý nghĩa "không phải vì bạn lang thang, không ai biết đến sự tồn tại không đồng nghĩa với việc bạn không có giá trị".

Bộ phim lồng ghép nhiều thông điệp ý nghĩa

Với định dạng road-movie (phim hành trình), Mr. Plankton liên tục chiêu đãi với người xem những thước phim đẹp lung linh, các bối cảnh, góc quay đều chuẩn chỉnh đến từng centimet, tạo cho khán giả cảm giác vừa thơ mộng, đẹp đẽ nhưng cũng có chút u buồn. Ở mỗi nơi mà cặp đôi chính đi qua, người xem như chìm đắm vào không gian 4 mùa tuyệt đẹp của đất nước Hàn Quốc.

Những thước phim đẹp nao lòng

Dù lần đầu tiên "song kiếm hợp bích" trên màn ảnh, nhưng phản ứng hoá học của Lee Yoo Mi và Woo Do Hwan lại vô cùng bùng nổ. Khán giả xem phim trước đó có thể bật cười bởi màn "đấu khẩu chí choé" nhưng sau đó lại dễ dàng bật khóc bởi mối tình bi thương, ngắn ngủi của cả hai. Những tương tác, ánh mắt và lời thoại mà hai người dành cho nhau, như đưa khán giả vào cuộc hành trình "phiêu lưu" của từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Thêm vào đó, so với thời Strong Girl Bong Soon 2, Lee Yoo Mi đã tìm thấy tạo hình xinh đẹp nhất sự nghiệp khi visual cô thăng hạng đáng kể trong tác phẩm lần này. Trong khi đó, nam chính Woo Do Hwan lại gây thương nhớ bởi gương mặt điển trai cùng thân hình săn chắc cực quyến rũ cùng lối diễn xuất trưởng thành, có chiều sâu.

Lee Yoo Mi và Woo Do Hwan gây sốt vì quá đẹp đôi

Nhan sắc xinh đẹp của Lee Yoo Mi

Nam chính Woo Do Hwan chinh phục người xem bởi gương mặt điển trai cùng diễn xuất có chiều sâu về mặt nội tâm

Mr. Plankton đã chiếu trọn bộ trên nền tảng Netflix.