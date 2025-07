Thời điểm hiện tại, bộ phim Luật Sư Phường Seocho (tựa Anh: Law And The City) đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ dàn cast đình đám, trong đó cặp đôi nhân vật chính do Lee Jong Suk và Moon Ga Young thủ vai.

Trong phim, Lee Jong Suk đảm nhận vai An Ju Hyeong, một luật sư tài giỏi với 9 năm kinh nghiệm. Quá khứ, An Ju Hyeong từng là chàng trai nhiệt huyết, thế nhưng những lần bị lừa bởi chính thân chủ của mình khiến anh dần thay đổi và giờ đây, anh trông như một luật sư vô cảm. Trái lại, nhân vật Kang Hee Ji của Moon Ga Young lại là một nữ luật sư mới vào nghề. Cô nhiệt huyết giống như An Ju Hyeong ngày xưa, đồng thời luôn muốn dùng luật pháp để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Khoảnh khắc đối mắt với An Ju Hyeong (Lee Jong Suk) khiến Kang Hee Ji (Moon Ga Young) bối rối.

Ngay từ trước khi chính thức lên sóng, Luật Sư Phường Seocho đã nhận nhiều kỳ vọng khi mà Lee Jong Suk và Moon Ga Young thực sự quá đẹp đôi. Nhiều người mong được chứng kiến mối tình ngọt ngào giữa cặp đôi đồng nghiệp An Ju Hyeong - Kang Hee Ji. Tuy nhiên sau 4 tập đầu tiên, một bộ phận khán giả cảm thấy thất vọng khi tương tác của cặp đôi chính quá ít và không như những gì họ nghĩ. Thêm vào đó, một số người trông đợi vào những màn suy luận điều tra, tuy nhiên đây cũng là một yếu tố không được khai thác quá nhiều.

Luật Sư Phường Seocho có sự tăng trưởng về rating.

Dẫu gặp phải những ý kiến trái chiều về mặt nội dung, tuy nhiên có một sự thật là Luật Sư Phường Seocho vẫn đang có những sự tăng trưởng về rating. Tập 3 chứng kiến rating (4.411%) và số lượng khán giả xem phim giảm (1.108 triệu), tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn đảo chiều ở tập 4 phát sóng ngày 13/7. Cụ thể, phim ghi nhận rating 5.599% và số lượng khán giả xem phim đạt 1.472 triệu. Đây không chỉ là thành tích thống kê tốt nhất của Luật Sư Phường Seocho kể từ khi phát sóng tới giờ, mà còn giúp bộ phim dẫn đầu cả nước, vượt mặt các tác phẩm chiếu cùng khung giờ.

Luật Sư Phường Seocho là một bộ phim về cuộc sống của các luật sư.

Thực tế, Luật Sư Phường Seocho không phải một bộ phim dở. Tuy nhiên, nó tập trung vào cuộc sống đời thường của cả 5 nhân vật thuộc tuyến chính là An Ju Hyeong, Kang Hee Ji, Cho Chang Won, Bae Mun Jeong và Ha Sang Gi. Chính vì thế, tác phẩm này phù hợp với những người thích phong cách phim có phần chậm rãi, nhẹ nhàng. Trong khi đó, những khán giả trông đợi vào một tình yêu "ngọt lịm tim" hay những màn điều tra cân não sẽ cảm thấy phim nhạt nhòa, không được như kỳ vọng.

Dẫu vậy, trong các tập tiếp theo bộ phim hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn, cùng với đó là những sự tăng trưởng mới trên mặt trận rating.

Một vài bình luận của khán giả về Luật Sư Phường Seocho: