Phim Hàn bị ném đá vì cho mỹ nam khỏa thân trên sóng truyền hình, nhà đài vội vàng chỉnh sửa lại

Vừa mới lên sóng ngày 24/3, Oh My Ladylord (Oh! Master) của Lee Min Ki và Nana đã gây tranh cãi, khi mỹ nam Cuộc Đời Đầu Tiên gần như khỏa thân trên sóng truyền hình.

Lee Min Ki có cảnh quay gây tranh cãi

Oh My Ladylord xoay quanh nhà văn kinh dị hàng đầu tên là Han Bi Soo (Lee Min Ki), người không muốn hẹn hò và nữ diễn viên hài lãng mạn tên Oh Joo In (Nana) - người không thể hẹn hò. Hai người họ sống cùng nhau khi Han Bi Soo trở thành người thuê nhà của Oh Joo In. Trong tập 1, Han Bi Soo đang tắm thì Oh Joo In bước vào. Cảnh phim xảy ra vì Oh Joo In vừa ký hợp đồng và đi xem nhà mới của cô, nhưng Han Bi Soo - con trai của chủ cũ, vẫn chưa biết rằng ngôi nhà đã được bán.

Cảnh phim khá nhạy cảm với phim truyền hình

Lee Min Ki khỏa thân trong cảnh quay, với biểu tượng cảm xúc hình trái đào che khu vực quan trọng. Người xem đã gửi đơn khiếu nại đến bộ phim, thắc mắc liệu có cần thiết phải chiếu cảnh toàn thân hay không. Cảnh đó có phù hợp với xếp hạng 15+ hay không và liệu cảnh tương tự có xảy ra nếu thay vào đó là một diễn viên nữ?

Trước phản hồi của khán giả, MBC trả lời Xportsnews: "Chúng tôi đã nhận ra vấn đề trong Oh My Ladylord và sẽ chỉnh sửa cho hợp lý để giảm bớt sự khó chịu của người xem". Hiện tại, Oh My Ladylord đã bị xóa khỏi wavve - nơi phát lại các nội dung trên MBC. Tất cả các clip có cảnh liên quan cũng đã bị gỡ bỏ trên mạng. Dự kiến, cảnh này sẽ bị cắt khỏi các lần phát lại tiếp theo của bộ phim.

Oh My Ladylord được phát sóng vào thứ Tư - thứ Năm hàng tuần trên MBC.