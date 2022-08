Phim Duyên kiếp: Bà Phú (Thân Thúy Hà) khổ tâm vì bị chồng lạnh nhạt

Những diễn biến mới của bộ phim Duyên kiếp phát sóng trên khung giờ vàng đài THVL1 đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, nhân vật bà Phú (Thân Thúy Hà đóng) khiến khán giả vừa thương vừa giận vì sống trong cảnh bị chồng lạnh nhạt.

Bà Phú có sinh cho ông Phú (Khương Thịnh) 1 cậu con trai, đặt tên là Lương. Tuy to tròn mũm mĩm nhưng Lương lại không được thông minh. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Lương vừa chậm chạp, vừa ngờ nghệch, rất dễ bị người khác lừa. Vậy nên ông Phú luôn cảm thấy bất an và muốn có đứa con trai khác để sau này còn giao lại cả gia tài cho nó.

Ông Phú trách bà Phú vì không thể sinh cho mình đứa con trai thông minh, sáng dạ.

Vì bà Phú không sinh được nữa nên ông Phú mới đòi lấy vợ lẻ. Ông Phú cặp kè cùng Tư Ca và đòi bà Phú phải công nhận danh phận cho cô gái nghèo xinh đẹp này. Dĩ nhiên, bà Phú không chấp nhận. Nhân dịp ông Phú về nhà ngủ, bà Phú rón rén vào phòng nói chuyện. Thế là ông Phú tiếp tục ép bà Phú phải cho mình cưới vợ hai nhằm nối dõi tông đường.

Khi bà Phú phản đối, ông Phú liền trách vợ là ích kỷ, không chịu hiểu cho nỗi khổ của chồng. Ông Phú còn nói là vì đứa con trai duy nhất quá khờ nên ông cảm thấy có lỗi với tổ tiên. Ông Phú sợ rằng không có ai tiếp quản gia đình sau khi ông mất đi. Cuộc cãi vã này chỉ dừng lại khi ông Phú bỏ nhà đi đến căn chòi lá lụp xụp của Tư Ca để tìm sự an ủi.

Bà Phú bật khóc vì bị chồng lạnh nhạt.

Quá đau đớn vì bị chồng trách mắng, bà Phú bật khóc nức nở. Sau đó, bà Phú chợt nhớ đến chuyện hồi chiều đã sai người làm chèo thuyền qua sông, đến chòi lá của Tư Ca để phóng hỏa. Sợ rằng người hầu sẽ vô tình làm hại ông Phú, bà Phú tức tốc đi kêu mấy cô hầu trong nhà đi ngăn đám người làm kia lại.

Và quả nhiên, đúng như bà Phú lo sợ, do không biết ông Phú đang ở trong chòi nên đám người làm đã phóng hỏa đốt nhà. Đòn ghen của bà Phú xem chừng suýt nữa thì hại ông Phú một phen lao đao rồi.

Đám người làm phóng hỏa đốt nhà của Tư Ca mà không biết ông Phú đang nằm bên trong.

Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của phim truyền hình Duyên kiếp sẽ có trong các tập phim được phát sóng trên THVL1 vào các ngày trong tuần.

