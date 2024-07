Phim cổ trang được 2 triệu fan hóng chờ, nam chính diễn dở vẫn hot hàng đầu showbiz

Ngày 21/7, đoàn phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi đóng chính thông báo phim đã đạt con số 2 triệu khán giả đăng ký chờ xem. Chỉ số này phần nào thể hiện mức độ quan tâm, yêu thích của công chúng với các dự án mới và thường chỉ có bom tấn, có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, đông fan, phim có độ hot nhất định ngay từ khi khởi quay thì chỉ số này mới cao.

Tàng Hải Truyện là bộ phim quyền mưu được mong chờ bậc nhất hiện nay

Xét tương quan, những tác phẩm cổ trang khác cũng có lưu lượng tham gia như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, phim đóng máy khoảng hơn một năm, tới lúc phim sắp chiếu mới đạt số người chờ xem khoảng 5-7 triệu. Có thể thấy Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và lập được thành tích đáng mơ ước với bất kỳ dự án nào.

Tiêu Chiến, mỹ nam 9X hot nhất Trung Quốc hiện tại. Các chỉ số truyền thông, tài nguyên thương mại, sự ủng hộ của người hâm mộ với Tiêu Chiến đều vượt xa so với các ngôi sao khác, sự nổi tiếng của anh được mô tả là "đoạn tầng" (cách vài tầng) so với những người xếp sau. Do đó, có thể hiểu vì sao Tàng Hải Truyện lại có thành tích khởi đầu tốt như vậy. Thậm chí, trên Weibo khán giả nhận định chỉ có Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến mới có hy vọng vượt qua được những kỷ lục mà phim cổ trang Khánh Dư Niên 2 đang nắm giữ.

Hình ảnh Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện

Nhân vật Uông Tàng Hải mang trong mình mối thù nhà lớn. Những cảnh quay của Tiêu Chiến trong bộ quan phục được khen ngợi

Trong video đóng máy phim, diễn xuất của Tiêu Chiến được tiết chế, có chiều sâu hơn

Tài nguyên điện ảnh của Tiêu Chiến rất tốt. Nam diễn viên vừa nhận được vai nam chính trong Đắc Nhàn Cẩn Chế do công ty lớn Chính Ngọ Dương Quang sản xuất

Bên cạnh đó, Tàng Hải Truyện còn do đạo diễn gạo cội Trịnh Hiểu Long chỉ đạo. Ông là chủ tịch hiệp hội đạo diễn truyền hình Trung Quốc và từng làm nên thành công của các bộ phim như Đám Cưới Vàng, Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện, Cao Lương Đỏ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Chất lượng các phim của Trịnh Hiểu Long đều được đánh giá cao.

Điểm lo lắng duy nhất của Tàng Hải Truyện có lẽ là diễn xuất của nam chính Tiêu Chiến. Khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến vẫn còn gây tranh cãi, nhiều lúc anh biểu cảm quá lố và không hiểu rõ tâm lý nhân vật. Khán giả kỳ vọng dưới sự hướng dẫn của Trịnh Hiểu Long, Tiêu Chiến sẽ học hỏi được nhiều điều và tiến bộ trong diễn xuất.

Trong Tàng Hải Truyện, Tiêu Chiến đảm nhận vai Uông Tàng Hải - con trai của Khâm thiên giám chính từng tận mắt chứng kiến cả gia tộc bị diệt môn. Sau 10 năm ở ẩn, Tàng Hải quyết định quay về kinh đô với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân để tìm cách lật lại bản án năm xưa, trả lại trong sạch cho cha. Trong quá trình đó, Tàng Hải dần leo lên nấc thang quyền lực và khám phá ra nguyên nhân bí ẩn khiến cả gia đình bị sát hại.

Một vài tạo hình đẹp của Tiêu Chiến trong phim

Dù rất nổi tiếng, Tiêu Chiến vẫn chưa có giải thưởng chứng minh thực lực diễn xuất

Ở tuổi 33, anh đang cố gắng chuyển sang dòng phim chính kịch thay vì quanh quẩn với kịch bản phim thần tượng yêu đương

Bạn diễn của Tiêu Chiến là Trương Tịnh Nghi, ngôi sao sinh năm 1999, học trò của Châu Tấn và Trần Khôn. Trương Tịnh Nghi có vẻ đẹp thông minh, cương nghị, tự lập, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cô còn được khen ngợi là có diễn xuất tự nhiên, phong thái chuẩn mực mỹ nhân cổ trang. Trương Tịnh Nghi cũng chứng minh khả năng thu hút khán giả với hai bộ phim truyền hình thành công là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tích Hoa Chỉ.