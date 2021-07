Phim 19+ Nevertheless: Han So Hee gây đỏ mặt khi lỡ tiết lộ lý do để tươi trẻ chính là nhờ... "lên giường" nhiều

Dự án truyền hình Nevertheless - Dẫu biết chiếu trên kênh jTBC với sự tham gia của Song Kang và Han So Hee dù không nhận được mức rating cao nhưng vẫn gây sốt trên mạng xã hội nhờ vào những cảnh ân ái của cặp đôi chính. Ngoài ra, những màn tương tác của cả hai cũng khiến dân tình rần rần vì quá bạo.

Trong tập 4 của bộ phim, Jae Eon (Song Kang) và Na Bi (Han So Hee) đi gặp hội bạn học chung. Vì trông cô nàng có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều so với lúc trước nên có người đã hỏi Na Bi có chuyện gì vui hay sao. Ngồi bên cạnh Jae Eon, Na Bi bối rối trả lời: "Chắc do lên giường nhiều", khiến ai nấy cũng đều thấy khó hiểu. Ngay lập tức, cô nàng liền bổ sung: "Tức là do tớ ngủ nhiều đó". Nghe đến đây, anh chàng Jae Eon đã phần nào đoán được Na Bi đang muốn ám chỉ điều gì nên ngồi cười tủm tỉm.

Jae Eon cười tủm tỉm trước câu trả lời đầy thính của Na Bi.

Nguyên nhân khiến Na Bi ngày càng tươi trẻ là đây!

Với Na Bi, Jae Eon giống như "bạn giường", yêu nhau ban đêm, xa nhau ban ngày, không hẹn hò chính thức cũng không lời hứa hẹn. Mối quan hệ của họ đúng chất FWB (Friends With Benefits - mối quan hệ bạn bè dựa trên lợi ích) đang được rất nhiều người trẻ lựa chọn để không phải có bất kỳ sự ràng buộc nào.

Liệu rằng mối quan hệ của Na Bi và Jae Eon sẽ có một cái kết thật đẹp đúng như mong đợi của khán giả. Đón xem Nevertheless lên sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.