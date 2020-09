Philippines: Tuyên chiến với sự "hành hạ không mệt mỏi" của karaoke

Trong một bài đăng trên Facebook vào sáng 15-9 (theo giờ địa phương), ông Jonvic Remulla kêu gọi công chúng trình báo những người hát karaoke ồn ào với chính quyền để giúp chống dịch Covid-19.

Mở đầu bài viết, ông Jonvic Remulla trích dẫn lời bài hát "My Way" của nghệ sĩ quá cố người Mỹ Frank Sinatra và ca khúc "Video Killed the Radio Star" của nhóm nhạc người Anh The Buggles. Thống đốc tỉnh Cavite nói rằng ngủ ngon là một trong những cách tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch.

Ông Jonvic Remulla viết: "Lệnh giới nghiêm không chỉ giảm bớt những cuộc dạo chơi vô nghĩa vào ban đêm mà còn nhằm giúp tăng cường sức khỏe bằng một giấc ngủ ngon".

Ông Jonvic Remulla - Thống đốc tỉnh Cavite của Philippines. Ảnh: Facebook

"Một trong những phàn nàn thường xuyên nhất của cử tri là sự "hành hạ không mệt mỏi" từ những người hát karaoke. Đây là thú vui yêu thích của những người không có việc gì làm từ đêm cho đến rạng sáng" - ông Jonvic Remulla cho biết.



Thống đốc tỉnh Cavite buông lời tức giận: "ngay cả khi không muốn ngủ sớm, cũng hãy để cơ thể được nghỉ ngơi! Hãy học cách tôn trọng những người hàng xóm phải thức dậy lúc 4 giờ sáng (như tôi)".

Hồi tháng 3, Thống đốc tỉnh Cavite từng khiến dư luận phẫn nộ vì được xét nghiệm "VIP". Ông này khi đó viết trên Twitter rằng ông đã được xét nghiệm, thừa nhận rằng ông có thể đã bỏ qua một số quy trình của Bộ Y tế.

Karaoke là một loại hình giải trí rất được ưa chuộng tại Philippines. Ảnh: New York Times

"My Way" là bài hát trong đám tang được nhiều người chọn nhất. Người ta ưa chuộng ý nghĩa tổng kết cuộc đời và đặc biệt thích câu mở đầu "And now the end is near. And so I face the final curtain" (tạm dịch: Và giờ, cái kết đã gần đến. Màn sắp hạ rồi").



"My Way" còn bị đồn thổi là liên quan đến cái chết. Tại Philippines đã có một khuyến cáo khá lạ lùng là không nên hát "My Way" tại nơi công cộng lẫn trong các phòng hát karaoke, một loại hình giải trí rất được ưa chuộng tại đây.

Nguyên nhân xuất phát từ những cái chết vì bạo lực khi hát "My Way". Trong khoảng từ năm 2002 đến 2012, đã có ít nhất 12 người chết. Thậm chí người dân ở đây còn đặt cho hiện tượng này một thuật ngữ "My Way killing" (Cái chết từ My Way). Những vụ bạo lực ở phòng karaoke trên khắp Philippines nhiều đến nỗi đã xuất hiện hẳn một công việc mới: Người hòa giải.

Điển hình nhất là vụ nhóm nhạc người Nhật Kishidan từng bị bắn ngay khi đang biểu diễn "My Way" tại Philippines, khiến ca sĩ chính Ayonocozy gục tại chỗ. Nhiều ý kiến cho rằng chính nội dung cực đoan của bài hát, đặt trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Phillipines là nguyên nhân chính.