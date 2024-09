Ngày 15/9 tới, Vũ Luân sẽ tổ chức minishow ở phòng trà tại TP.HCM. Đây là chương trình biểu diễn đầu tiên của Vũ Luân từ sau khi rút khỏi Chuông vàng vọng cổ và hủy show diễn ở nước ngoài. Show diễn này đồng thời cũng đánh dấu sự trở lại sân khấu của Vũ Luân sau chuỗi ngày vướng vào tranh cãi.

Vũ Luân thông báo, các nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc của anh là Phạm Anh Tuấn, Hà My, Ngân Huệ, Nguyễn Văn Hợp, Lệ Trinh, Hồ Khắc Tùng, Dũng Nhí.

Các nghệ sĩ góp mặt trong show diễn của Vũ Luân

Những nghệ sĩ trước đây hay trình diễn cùng Vũ Luân như Ngọc Huyền, Bình Tinh, Thoại Mỹ, Tú Sương, Thanh Hằng, Phượng Loan hay Kim Tử Long đều không góp mặt.

Trước đó, Vũ Luân cũng hay trình diễn cùng nghệ sĩ trẻ. Khi được nói về việc hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, Vũ Luân từng chia sẻ: "Tôi không cho rằng mình là bầu sô đúng nghĩa. Tôi chỉ nghĩ mình là người yêu sân khấu, tạo nên một mái nhà để các bạn trẻ có nơi trú ngụ, học hỏi và trau dồi. Từ đó, tôi có ý nghĩ nhảy ra làm tổ trưởng, giúp các bạn trẻ yên tâm làm nghề".

Vũ Luân

Về vé xem show diễn, Phương Lê - bạn gái của Vũ Luân cho biết số lượng vé đang hết rất nhanh, nếu khán giả muốn mua vé thì vào kênh của Vũ Luân để gọi điện đặt trước. Đặt xong khán giả phải chuyển tiền rồi sau đó đến ngày diễn sẽ lấy vé ở phòng trà sau.

Đồng thời, Phương Lê cũng nói thêm, show diễn của Vũ Luân lần này chỉ có khoảng 70 vé VIP giá 2tr5/vé. Phương Lê và những người thân sẽ ngồi hàng VIP.

Phương Lê

"Vé VIP giá 2tr5 bán gần hết rồi, có tổng cộng 70 thì bán được 65, chỉ còn 5 vé. Ai mua vé VIP sẽ được ngồi cạnh Phương Lê nha, do Phương Lê ngồi hàng đầu. Ai mua vé hạng thấp hơn cũng được ngồi gần Phương Lê luôn nhưng là vị trí đằng sau, do sắp xếp vị trí theo sơ đồ ghế đó, do bố cục tròn nên mua ở đâu thì cũng được ngồi gần Phương Lê cả", Phương Lê nói thêm.