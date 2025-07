Mới đây, theo thông tin trên Báo Công An TP.HCM, nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TP. HCM c phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978) có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP. HCM.

Ngay sau thông tin này được công bố, những động thái trên mạng xã hội của tài khoản cá nhân "Nguyễn Công Trí" trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến hiện tại khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, NTK Công Trí từng đăng 1 bài chia sẻ dành 8 tiếng để xem một bộ phim vào ngày 22/6. Từ ngày 23- 26/6, tài khoản mạng xã hội này "đóng băng". Trong thời gian từ 27/6 đến tầm 14/7 thì tài khoản Facebook cá nhân của NTK Công Trí bị khoá. Đến hôm 15/7, mới xuất hiện bài đăng mới, quảng bá cho những thiết kế của anh. Trước khi thông tin nam nhà thiết kế bị bắt, tài khoản MXH của anh vẫn cập nhật bài viết liên quan đến công việc vào hôm 20/7.

1 ngày trước khi bị phát hiện, Công Trí vẫn cập nhật thông tin trên trang cá nhân

Công Trí từng khoá MXH, sau đó mở lại vào hôm 15/7, đổi ảnh bìa hôm 17/7

Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của nam nhà thiết kế là vào 3 ngày trước, có thể do đội ngũ quản trị viên đăng tải

Đến chiều 23/7, phía NTK Công Trí đã có động thái đầu tiên là khoá Facebook cá nhân tên "Nguyễn Công Trí". Trong khi đó, TikTok và Instagram của Công Trí vẫn còn hoạt động nhưng không có thông tin mới.

Sau khi thông tin bị bắt công bố, tài khoản Facebook của NTK Công Trí đã bị khoá

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, các lực lượng nghiệp vụ vừa triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/6 vừa qua, Công an TPHCM kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là địa bàn phường Tân Hòa, TPHCM), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) có hành vi tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai mua bán qua mạng xã hội Telegram/Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Qua truy xét công an phát hiện các đối tượng liên quan gồm: Phùng Vĩnh Lâm (giao hàng), Nguyễn Đức Trung (mua đi bán lại), Bùi Công Thịnh (giao hàng cho "Chú Tếu"), Cao Thanh Xuân Thảo (sử dụng cần sa).

Mở rộng truy xét đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang – thường được biết đến với tên gọi Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí) có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TPHCM.



Hình ảnh NTK Công Trí tại hiện trường bị bắt vì sử dụng ma tuý (Ảnh: Báo Công An TP.HCM)

NTK Nguyễn Công Trí (SN 1978) khởi nghiệp từ năm 2000, gây ấn tượng mạnh với phong cách thiết kế cầu kỳ, giàu tính thủ công, tôn vinh kỹ thuật thêu tay, đính kết truyền thống kết hợp tư duy hiện đại. Anh là thành viên duy nhất của Việt Nam được Hiệp hội Thời trang châu Á (Asian Couture Federation) trao tước hiệu "Nhà thiết kế cao cấp châu Á". Công Trí từng 2 lần được mời tham gia Tuần lễ Thời trang New York, trở thành NTK Việt hiếm hoi có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập trên sàn diễn quốc tế này.

Gắn bó với thời trang gần hai thập kỷ, Công Trí không chỉ gây ấn tượng trong nước mà còn ghi dấu mạnh mẽ tại thị trường quốc tế. Tính đến nay, đã có khoảng 100 mỹ nhân nổi tiếng thế giới từng lựa chọn trang phục do Công Trí thiết kế, từ thảm đỏ, sân khấu biểu diễn đến các sản phẩm âm nhạc và ảnh bìa tạp chí. Danh sách này trải dài từ những biểu tượng nhan sắc châu Á như Rosé, Dương Tử cho đến dàn sao Hollywood đình đám gồm Miley Cyrus, Demi Lovato, Rita Ora, Katy Perry, Dakota Johnson, Nina Dobrev, Lucy Hale, Beyoncé, Camila Cabello, Shailene Woodley, Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Sandra Oh, Katherine McNamara, Sophie Turner, Julia Garner, Kristen Bell…

Thành công và nổi tiếng trong sự nghiệp, NTK Công Trí lại có đời tư khá kín tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, NTK cho biết, anh thích giữ sự riêng tư vì muốn hình ảnh của mình gây tò mò với công chúng. "Những điều người ta nói về tôi như khó tính, lạnh lùng, sự thật là tôi không muốn nói về chúng. Chắc tại tôi tham lam, vì một chân dung luôn còn dở dang thì sẽ gây tò mò và hấp dẫn hơn là chân dung đã rõ ràng", NTK Công Trí bộc bạch.