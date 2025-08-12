Phẫu thuật ung thư vú: Từ loại bỏ triệt căn đến bảo tồn toàn diện

Hội thảo "Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú" nhận được sự quan tâm từ cộng đồng y khoa cả nước.

Ung thư vú - Một hành trình điều trị đang dần thay đổi

Hiện nay, điều trị ung thư vú không chỉ dừng lại ở mục tiêu loại bỏ khối u để cứu sống bệnh nhân, mà các bác sĩ còn chú trọng bảo tồn tối đa mô lành và hình dáng bầu ngực, giúp người bệnh giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Sự thay đổi này đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở ra hướng tiếp cận toàn diện - điều từng gần như không thể thực hiện trong nhiều thập kỷ trước.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, với sự hỗ trợ của hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như MRI vú, siêu âm tích hợp AI, sinh thiết hút chân không,... các bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí, kích thước và mức độ xâm lấn của tổn thương. Nhờ vậy, các ca phẫu thuật bảo tồn vú được thực hiện thường quy, giúp xử lý triệt để khối u ác tính nhưng vẫn giữ lại phần lớn mô vú lành.

"Phẫu thuật ung thư vú hiện đại không chỉ xử lý tổn thương mà còn phải bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và hình thể của bệnh nhân. Đặc biệt, với phụ nữ trẻ, việc bảo tồn mô vú là một yếu tố quan trọng để họ sớm trở lại cuộc sống thường nhật mà không bị ảnh hưởng tâm lý bởi di chứng sau điều trị", ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (Khoa Sản Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) chia sẻ.

Phẫu thuật bảo tồn vú đang được áp dụng thường quy tại BVĐK Hồng Ngọc.

Bên cạnh áp dụng các kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn vú, BVĐK Hồng Ngọc còn triển khai dịch vụ tái tạo vú cho những bệnh nhân phải cắt bỏ mô tuyến sau điều trị ung thư. Giải pháp này không chỉ giúp người phụ nữ lấy lại đường nét nữ tính và vẻ đẹp tự nhiên vốn có, mà còn khơi dậy sự tự tin, đồng thời giảm thiểu những tổn thương tâm lý sau quá trình điều trị.

Trường hợp của chị H.T.V (38 tuổi, Hà Nội) là ví dụ điển hình. Phát hiện ung thư vú giai đoạn T1a, chị chọn điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc. Bằng chuyên môn cao và thao tác khéo léo, ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính, giữ lại phần lớn mô vú lành. "Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn mình trong gương, tôi thấy mình vẫn "nguyên vẹn". Sau khoảng 1 tháng, dáng ngực gần như không thay đổi, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều", chị V cho hay.

Chuyên gia từ Hàn Quốc sẽ hé lộ bước tiến phẫu thuật ung thư vú hiện đại

Các phương án phẫu thuật bảo tồn vú đang được triển khai tại BVĐK Hồng Ngọc là một phần trong xu hướng điều trị ung thư vú hiện đại đã và đang được áp dụng tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn thế giới, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả y khoa và giảm thiểu tổn thương thể chất - tinh thần cho người bệnh. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong báo cáo "Xu hướng hiện nay trong phẫu thuật ung thư vú" do GS Jonghan Yu (Trưởng Chuyên khoa Phẫu thuật Vú, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Samsung, Trường Y khoa Đại học Sungkyunkwan) trình bày tại hội thảo "Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú" diễn ra vào ngày 16/8 tới đây do BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh phối hợp cùng Trung tâm Y tế Samsung tổ chức.

GS Jonghan Yu sẽ mang đến hội thảo bài báo cáo: "Xu hướng hiện nay trong phẫu thuật ung thư vú".

Trong bài báo cáo của mình, Giáo sư Yu sẽ điểm lại sự chuyển dịch của các kỹ thuật phẫu thuật ung thư vú qua nhiều thập kỷ, đồng thời cập nhật xu hướng mới trong phẫu thuật theo hướng ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa. Đặc biệt, nội dung sẽ liên quan đến những nguyên tắc trong những chỉ định của bác sĩ với chiến lược điều trị tối ưu, toàn diện cho từng bệnh nhân.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực phẫu thuật, các chuyên gia Hàn Quốc còn mang đến những cập nhật tiến bộ mới nhất với chiến lược quản lý bệnh nhân ung thư toàn diện, bao gồm: sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp ngoại khoa, điều trị toàn thân và phục hồi chức năng sau điều trị. Những nội dung của hội thảo "Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú" hứa hẹn sẽ mang đến những hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong điều trị ung thư vú tại Việt Nam.