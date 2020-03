Phát hiện xác chết trong vali tại Nha Trang

Trưa 27-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Nha Trang xác nhận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ một xác chết đang phân hủy trong vali được phát hiện tại khu vực đường Phạm Văn Đồng lên đèo thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nữ.

Chiếc vali đựng thi thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày, khi làm rẫy người dân phát hiện một vali bốc mùi hôi thối nên báo công an. Tại hiện trường, chiếc vali này bọc chặt bằng túi nilon. Kẻ thủ ác đã ném vào trong bụi rậm, bị cát bụi phủ lấp. Khi mở ra, xác chết trong vali này không còn nguyên vẹn. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường.