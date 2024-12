Phát hiện tình tiết quan trọng vụ ngọc nữ showbiz tử vong trong phòng tắm

Nữ diễn viên Nakayama Miho qua đời ở tuổi 54 vào ngày 6/12. Thi thể của cô được đồng nghiệp tìm thấy trong phòng tắm tại nhà riêng ở Tokyo (Nhật Bản). Sự ra đi đột ngột của Nakayama Miho gây chấn động showbiz xứ Phù Tang.

Tờ NHK cho biết, theo báo cáo của cơ quan điều tra vào sáng 7/12, cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh, chất kích thích, các loại thuốc bất thường hay dấu vết xô xát tại hiện trường Nakayama Miho qua đời. Do đó, cảnh sát loại bỏ mối nghi ngờ Nakayama Miho tử vong do tự tử và bị sát hại. Đáng chú ý, thời điểm Nakayama Miho được phát hiện bất tỉnh, cô đang nằm trong bồn tắm chứa đầy nước nóng. Theo cung cấp của công ty quản lý, gần đây, nữ diễn viên còn gặp vấn đề sức khỏe. Vì vậy, đội điều tra cho rằng có khả năng Nakayama Miho bị đột tử vì nhồi máu cơ tim do sốc nhiệt hoặc vô tình bị đuối nước trong lúc tắm. Cơ quan chức năng đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong đột ngột của Nakayama Miho.

Theo cảnh sát, tại hiện trường Nakayama Miho tử vong họ không tìm thấy dấu vết của 1 vụ án mạng hay tự sát

Sáng 6/12, 1 đồng nghiệp đã đến nhà Nakayama Miho để xem tình hình vì không thấy cô đến công ty làm việc như lịch hẹn. Sau khi vào nhà, người này đã tìm thấy nữ diễn viên nằm bất tỉnh trong bồn tắm và lập tức gọi cảnh sát cũng như cấp cứu. Khi nhân viên cứu thương đến nơi, họ xác định Nakayama Miho đã tử vong được 1 khoảng thời gian. Đầu giờ chiều, thông tin của Nakayama Miho chính thức được thông báo với công chúng.

Đáng nói, từ trưa 6/12, công ty quản lý của nữ diễn viên đã thông báo hủy toàn bộ lịch trình của Nakayama Miho. Lý do đưa ra là nghệ sĩ gặp phải vấn đề thể chất nghiêm trọng. Ngọc nữ của showbiz Nhật Bản vốn sẽ tham gia biểu diễn tại 2 sự kiện âm nhạc mừng Giáng sinh vào chiều tối nay. Do đó, khán giả Nhật Bản vô cùng sốc trước tin Nakayama Miho qua đời.

Nakayama Miho được tìm thấy tử vong ở nhà riêng

Nakayama Miho sinh năm 1970, là diễn viên kiêm ca sĩ hàng đầu Nhật Bản. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 15 tuổi. Tại Jbiz, Nakayama Miho được mệnh danh là "Ngọc nữ màn ảnh" hay "Nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản". Cô từng được bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất Nhật Bản".

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Nakayama Miho từng ghi dấu ấn với vai nữ chính trong bộ phim Bức Thư Tình (1995). Tác phẩm này giúp cô nổi tiếng khắp châu Á, đồng đưa Nakayama Miho đến với giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Blue Ribbon, Hochi Film, Festival Film Yokohama.. 3 năm sau, cô trở thành Thị hậu tại giải thưởng Viện Hàn lâm Phim truyền hình Nhật Bản với tác phẩm Nemureru Mori, đóng cùng tài tử Takuya Kimura. Ngoài ra, Nakayama Miho còn vào đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản - được ví như "Oscar của Nhật" - nhờ tác phẩm Tokyo Biyori.

Nhan sắc gây thương nhớ của Nakayama Miho thời trẻ

Nữ diễn viên có sự nghiệp nghệ thuật thành công rực rỡ

Về đời tư, Nakayama Miho ly hôn đạo diễn Hitonari Tsuji vào năm 2014. Nữ diễn viên chọn kết thúc hôn nhân sau 12 năm chung sống và có 1 con trai với Hitonari Tsuji vì không chấp nhận giới tính mập mờ của chồng. Cô giao quyền nuôi dưỡng con cho chồng cũ.

Nguồn: NHK, Sohu