Phát hiện hơn 6.200 trường hợp sai chỉ số hóa đơn tiền điện

Trong đó, tháng 5, sản lượng tiêu thụ trung bình lên gần 63tr kWh/ngày, tăng 43% sản lượng trung bình của tháng 4. Tháng 6 tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao so với tháng 5-2020. Đặc biệt, ngày 9-6, sản lượng tiêu thụ điện đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, là 89,2 triệu kWh. Sản lượng bình quân tháng 6 là trên 78 triệu kWh, tăng gần 25% tháng 5 và 81,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng 7, tiêu thụ điện chững lại so với tháng 6 nhưng vẫn ở mức cao.

Tháng 7-2020, có 25,04% khách hàng tiêu dùng điện tăng trên 30% so với tháng 6-2020.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN hiện có 28,5 triệu khách hàng lắp đặt công tơ, trong đó có 13,5 triệu công tơ đo từ xa, 15,4 triệu công tơ điện tử và 0,65 triệu công tơ ghi chỉ số bằng chụp ảnh. Thời gian qua, số khách hàng phải điều chỉnh hóa đơn do sai, hỏng hóa đơn là 6.271 khách hàng, chiếm 0,022% tổng số phản ánh của khác hàng tới EVN.

Trong đó, có 519 hóa đơn phải hủy hóa đơn làm lại toàn bộ; hủy bỏ lặp lại là 3.828 khách hàng; truy thu do sai gây giảm tiền điện cho khách hàng 1.249 trường hợp và 675 trường hợp ghi sai gây tăng cho khách hàng. Các nguyên nhân liên quan đến ghi chỉ số công tơ gồm: sai chỉ số định kỳ, chỉ số treo/tháo, khách hàng báo số sai, tạm tính hoặc do nhân viên nhập sai chỉ số. Trong số các tổng công ty điện lực thì Tổng công ty Điện lực miền Bắc có số khách hàng phải điều chỉnh lớn nhất với 4.345 trường hợp. “Đây là sai sót không mong muốn, có thể tăng lên hay giảm đi,”ông Nguyễn Quốc Dũng nói.