Phát hiện bộ xương người trong hang đá ở Cao Bằng

Tiếp nhận thông tin người dân trình báo, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Tam Kim đã nhanh chóng tới khu vực hiện trường để xác định lối vào hang. Tuy nhiên, do hang này ở khu vực núi sâu, hiểm trở nên với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng, lực lượng điều tra mới có thể vào được khu vực phía bên trong hang.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã phát hiện 1 hộp sọ nghi là của người cùng nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang. Bộ xương đã khá lâu và một số xương nhỏ đã mục nát hoàn toàn.

Sau khi thu giữ một số mảnh xương phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan, Công an huyện Nguyên Bình đã bàn giao bộ xương cho chính quyền địa phương mai táng theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định./.