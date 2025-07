Ngày 6/7, tờ Flash cho biết cảnh sát Nhật Bản đã nhận được tin báo của người dân về tình trạng mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ 1 căn hộ chung cư ở Toshima, Tokyo. 3 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương và lực lượng cảnh sát ngay lập tức được điều động đến nơi để kiểm tra. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 1 thi thể đang bị phân hủy mạnh. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết căn hộ thuộc sở hữu của nữ diễn viên Tono Nagiko và cô cũng đã mất liên lạc nhiều ngày qua.

Phía cảnh sát cho biết thi thể được tìm thấy đã tử vong rất nhiều ngày nên không có thể nhận dạng bằng mắt thường. Do đó, cơ quan chức năng chỉ có thể đợi kết quả xét nghiệm ADN dự kiến sẽ có trong tuần tới để xác định danh tính thi thể có phải là Tono Nagiko hay không. Tại hiện trường, đội điều tra cũng không tìm thấy dấu vết tấn công hay phạm tội nào khác. Do đó, họ nghi vấn người chết có thể tử vong do đột ngột phát bệnh, gặp tai nạn hoặc có hành vi cực đoan.

Cảnh sát đã tìm thấy 1 thi thể phân hủy mạnh bên trong căn hộ của Tono Nagiko. Trùng hợp là nữ diễn viên này cũng đã mất tích nhiều ngày qua

Trước nghi vấn Tono Nagiko đã qua đời, công ty quản lý từ chối xác nhận với lý do đã hết hạn hợp đồng. Hiện, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc với Tono Nagiko. Đáng chú ý, vào ngày 26/6, minh tinh này đã bất ngờ chia sẻ cô mắc trầm cảm nặng, kèm với ảnh chụp cánh tay gầy gò trên MXH. Những năm qua, sức khỏe của nữ diễn viên hàng đầu luôn khiến công chúng lo lắng. Cô mắc chứng rối loạn ăn uống và chán ăn từ năm 15 tuổi. Sau 30 tuổi, cơ thể của Tono Nagiko ngày càng gầy yếu đến báo động.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên có ngoại hình gầy gò báo động. Cô mắc bệnh trầm cảm và chứng chán ăn

Tono Nagiko sinh năm 1979, từng là sao nhí nổi tiếng với vẻ ngoài trong trẻo và khả ái. Cô đóng phim từ năm 12 tuổi. Tono Nagiko được đánh giá là một trong 10 ác nữ ấn tượng trên màn ảnh Nhật Bản.

Tono Nagiko từng là sao nhí nổi tiếng Jbiz

Về đời tư, Tono Nagiko được mệnh danh là "nữ diễn viên ly hôn nhanh nhất showbiz Nhật Bản". Nagiko Tono trải qua 3 cuộc hôn nhân. Tất cả đều đến và đi một cách chớp nhoáng. Cô từng kết hôn với người đàn ông ngoài giới giải trí vào tháng 5/2009. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 tháng. Tháng 5/2014, nữ diễn viên tái hôn với ông chủ quán bar. Mối quan hệ vợ chồng của cả hai chấm dứt sau 55 ngày chung sống. Tháng 3/2023, Tono Nagiko gây sốc khi thông báo ly hôn người chồng thứ 3 chỉ sau 2 tuần cưới.

Tono Nagiko được biết đến với các cuộc hôn nhân chóng vánh ở showbiz Nhật Bản

Nguồn: Flash, Sina, Sohu