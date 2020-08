Phân loại các thí sinh F1, F2 trong kỳ thi THPT để phòng Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk sẽ rà soát, phân loại các thí sinh thuộc nhóm F1, F2 để bố trí thi đợt sau. Các thí sinh còn lại vẫn tham gia kỳ thi từ ngày 8 - 10/8. Đây là thông tin được ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk cho biết sáng nay (3/8), trước những băn khoăn của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 ở tỉnh này.

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết, hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng rà soát, phân loại các thí sinh dự thi THPT theo cấp độ liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ bố trí cho các em thi đợt sau, tất cả thí sinh còn lại vẫn thi theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Các trường ở Đắk Lắk đã tiến hành các biện pháp bảo đảm phòng dịch theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT .

Cùng ngày, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã ký thông báo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở GD&ĐT vẫn sẽ chính thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh từ ngày 08/8 - 10/8. Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi và trưởng các điểm thi thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên và người lao động của đơn vị chủ trương về việc tổ chức kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đăk Lăk diễn ra nghiêm túc, an toàn, đặc biệt đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh dự thi, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác tổ chức thi, thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi và trưởng các điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19, cách ly tại cơ sở y tế 86 người, cách ly tại khu cách ly tập trung 314, cách ly tại nhà hơn 9.900 người. Bên cạnh đó, tỉnh còn ghi nhận 29 ca bệnh bạch hầu, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Tại Cần Thơ, Sở GD&ĐT thành phố vừa ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong đó, nhấn mạnh Sở GD&ĐT nhanh chóng phối hợp với Sở Y tế nắm thông tin về tình hình dịch bệnh, phân loại và xác định thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2.

Theo Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ, trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT từ ngày 8 - 10/8/2020, thí sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. Những thí sinh này nếu có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Thí sinh Cần Thơ ôn tập trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.



Thí sinh thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung) sẽ được bố trí dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp ở gần với khu vực cách ly. Thí sinh thuộc diện F2 (cách ly tại nơi cư trú), bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương.



Các thí sinh khác, việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi.

Riêng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, hoặc F2 không tham gia vào các khâu của kỳ thi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ cho biết, ngoài khẩn trương phân loại thí sinh, cán bộ diện F0, F1, F2, Ban chỉ đạo thi THPT còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế:

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ - Nguyễn Phúc Tăng cho biết: "Đầu tiên là công tác phối hợp với công an thành phố trong việc bố trí lực lượng bảo vệ khu vực in sao đề, bảo quản đề thi cũng như công tác bảo vệ khu vực chấm thi. Phía Công ty điện lực cũng đã có chỉ đạo cung cấp điện đầy đủ, chất lượng cho khu vực in sao đề thi, khu vực tổ chức chấm thi và các điểm thi. Các sở, ban, ngành khác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định".

Tại tỉnh Vĩnh Long, năm học này có hơn 10.200 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. Với số lượng thí sinh này, ngành giáo dục địa phương bố trí 25 điểm thi cùng với 448 phòng thi đặt tại các huyện thị thành trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, (áo đen) Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra một số hội đồng thi trong tỉnh.



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay trước diễn biến mới của dịch. Có phương án cấp cứu kịp thời nhằm đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh cũng như những thành viên của hội đồng coi thi.

Những cán bộ tham gia in sao đề thi đều được đảm bảo an toàn về sức khỏe, bảo mật, đúng quy chế. Tất cả các khâu của kỳ thi, từ vận chuyển đề đến hội đồng thi đều tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế khuyến cáo như đeo khẩu trang ở nơi đông người, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Tại mỗi điểm thi, các trường triển khai vệ sinh, tiến hành phun thuốc khử khuẩn trong khuôn viên trường học và khu vực các phòng thi; đồng thời, đo thân nhiệt cho các cán bộ, thí sinh; huy động tối đa nhân lực nhằm đảm bảo kiểm soát được những thí sinh có thân nhiệt không bình thường, hoặc các biểu hiện ho, sốt… để có hướng xử lý kịp thời.

Kiên Giang có hơn 12.400 thí sinh dự thi và được bố trí ở 25 điểm thi. Trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, Kiên Giang thành lập điểm thi thứ 26, là điểm thi cách ly để bố trí cho những thí sinh thuộc diện F1 dự thi tốt nghiệp.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, căn cứ vào chỉ đạo về việc phân loại thí sinh theo 4 nhóm F0, F1, F2 và nhóm khác của Bộ GD-ĐT, Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã thống nhất giao Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 ở cấp huyện thực hiện phân loại các thí sinh có nguy cơ nhiễm Covid-19 từ F0 đến F4 và báo cáo kết quả với Sở GD-ĐT vào cuối ngày hôm nay (4/8). Nếu Kiên Giang có thí sinh nhóm F0 thì thí sinh đó sẽ được miễn thi và đưa vào khu cách ly y tế để điều trị. Còn đối với nhóm thí sinh F1, tức là những thí sinh có tiếp xúc với những ca dương tính Covid-19, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã chuẩn bị điểm thi cách ly đặt tại Trường THCS Nguyễn Du tại thành phố Rạch Giá cho thí sinh này.

Tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thuận kỳ thi tốt nghiệp năm 2019.



Riêng nhóm thí sinh F2 sẽ bố trí thi ở 25 điểm thi theo danh sách đăng ký dự thi nhưng được bố trí ở phòng thi riêng. Đối với những thí sinh có thân nhiệt cao bất thường, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT tại điểm thi và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sẽ quyết định có cần phải cách ly những thí sinh này hay không bằng phiếu xác nhận theo mẫu của Sở Y tế. Nếu không cần cách ly thí sinh vẫn được vào phòng thi bình thường nhưng cuối buổi thi đầu tiên phải đo thân nhiệt lại.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Kiên Giang cơ bản hoàn thành. Tại mỗi điểm thi đều có bố trí máy đo thân nhiệt điện tử, bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn và cả khẩu trang dự phòng cho các thí sinh nào quên mang theo. Toàn bộ thí sinh, cán bộ tại các điểm thi phải đeo khẩu trang và đến các điểm thi trước 20 phút so với quy định trước đây để thực hiện đo thân nhiệt, làm các thủ tục dự thi.

Tại huyện đảo Phú Quốc có khoảng 1.000 thí sinh dự thi sẽ được tổ chức ở 2 điểm thi với 70 cán bộ coi thi. Do vào cao điểm mùa mưa bão, khó khăn trong việc đi lại nên nên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Kiên Giang quyết định chọn giáo viên THCS và THPT trên địa bàn huyện làm cán bộ coi thi nhưng vẫn phải đảm bảo quy định giáo viên không được coi thi phòng thi có học sinh của mình dự thi./.