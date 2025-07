Phạm Băng Băng là 1 trong 25 cái tên nằm trong danh sách đen bị gán mác "nghệ sĩ ô danh", "phong sát" vĩnh viễn ở showbiz Trung Quốc. Cô thất thế sau khi vướng bê bối trốn thuế rúng động vào năm 2018. Tại LHP Berlin lần thứ 73, Phạm Băng Băng khóc nghẹn, xấu hổ khi nhìn lại sai lầm của mình trong quá khứ.

Dù đã ra sức hối lỗi và bày tỏ sự ăn năn, 7 năm qua vẫn không có 1 cơ hội nào cho Phạm Băng Băng quay lại giới giải trí Hoa ngữ hoạt động. Sau cú phốt lớn nhất sự nghiệp, đế chế do nàng "Võ Mị Nương" xây dựng đang dần biến mất khỏi showbiz xứ tỷ dân.

Do không còn được chào đón ở quê nhà, Phạm Băng Băng chỉ có thể lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và kiếm tiền thông qua việc bán mặt nạ dưỡng da. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng gần như mất hút, không có bất kỳ hoạt động nào nổi bật.

Đế chế của Phạm Băng Băng ở Cbiz bị "xóa sổ" sau khi cô dính bê bối rúng động

Xoay xở kiếm tiền bằng việc kinh doanh mỹ phẩm sau khi rớt đài

Trước scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng thành lập công ty mỹ phẩm Fan Beauty. Ai ngờ, công ty ra mắt nhờ thói quen đắp mặt nạ của Phạm Băng Băng lại đang trở thành "vị cứu tinh", giúp nữ diễn viên giải quyết nỗi lo tài chính sau khi bị "phong sát" và không có việc làm ở showbiz Trung Quốc.

Được biết, thương hiệu mỹ phẩm do Phạm Băng Băng sáng lập đã lọt vào Top 100 nhãn hiệu làm đẹp Trung Quốc năm 2024, đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng), đứng vị trí thứ 35 toàn quốc. Riêng dòng sản phẩm mặt nạ chủ lực của Fan Beauty từng bán 100.000 hộp trong 10 giây tại buổi livestream với Lý Giai Kỳ, mang về cho Phạm Băng Băng gần 20 triệu NDT (72,9 tỷ đồng).

Theo Sohu, công ty Phạm Băng Băng chủ yếu bán hàng trên MXH. Do Phạm Băng Băng bị cấm livestream nên Fan Beauty thường thuê các KOL và streamer đình đám như Tuyết Lê, Lâm Y Luân, đặc biệt là Lý Giai Kỳ bán hàng, quảng bá sản phẩm. Dù vậy, với tư cách bà chủ kiêm người sáng lập nhãn hàng, Phạm Băng Băng vẫn hưởng lợi nhuận rất lớn.

Không có việc làm ở Cbiz - nơi mang đến nguồn thu nhập khủng, Phạm Băng Băng phải chuyển sang kinh doanh mặt nạ để kiếm tiền nhiều năm qua

Từ nữ hoàng giờ thành ngôi sao bình dân, đi khắp nơi tìm việc

Sau khi dính vết nhơ trốn thuế và bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, Phạm Băng Băng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tên tuổi. Mặc dù vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, song phần lớn "job" của cô đều là sự kiện quy mô bình dân, vừa phải và không phủ sóng truyền thông rộng rãi.

Năm ngoái, Phạm Băng Băng từng gây sốc khi tham dự lễ diễu hành tại Lễ hội té nước Songkran trên xe TukTuk. Hình ảnh này được nhận xét không phù hợp với đẳng cấp minh tinh quốc tế của diễn viên họ Phạm. Tuy nhiên, công chúng cho rằng ngôi sao Trung Quốc đã không có quyền yêu sách, đòi hỏi với ban tổ chức như ngày xưa vì đã tên tuổi đã sa sút.

Thi thoảng minh tinh Hoàn Châu Cách Cách mới được mời tham dự tuần lễ thời trang, liên hoan phim danh tiếng trên thế giới. Việc lịch trình ít ỏi sự kiện đẳng cấp quốc tế khiến nữ diễn viên không thể lấy lại ngôi vị nữ hoàng rực rỡ năm nào.

Theo tờ Sohu, sau Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) hay Thái Lan, Malaysia đang là điểm dừng chân kiếm tiền tiếp theo của Phạm Băng Băng. Cô đã ở Malaysia gần nửa năm để làm đại sứ du lịch, dự sự kiện và quay phim mới tại đây. Tuy nhiên, các hoạt động nghệ thuật tại Malaysia của Phạm Băng Băng mờ nhạt, không gây chú ý.

Phạm Băng Băng diễu hành trên xe TukTuk...

... làm đại sứ du lịch, ăn sầu riêng để quảng bá. Hình ảnh của minh tinh năm nào giờ bình dân, giản dị đến khác lạ

Điểm sáng duy nhất tính đến hiện tại của Phạm Băng Băng trong năm nay chính là việc cô tham gia bộ phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson. Đây là thứ 6 nữ diễn viên góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế sau Iron Man 3, X-Men: Days of Future Past, The 355, Green Night, vai cameo trong phim truyền hình Insider của Hàn Quốc.

Hiện, chưa rõ Phạm Băng Băng đóng vai phụ hay chính trong The Ice Road 2. Tác phẩm được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp ảm đạm của Phạm Băng Băng hậu bê bối.

Phạm Băng Băng quay phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson

Nguồn: Sina, Sohu