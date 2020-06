Lấy thịt đè người thất bại, chú hải cẩu hốt hoảng khi bị chim cánh cụt "đớp" bất ngờ sau mông, và gương mặt ấy đang nổi nhất thế giới động vật

Cuộc sống của các loài động vật ngoài thiên nhiên hoang dã vô cùng khắc nghiệt, ở những nơi có khí hậu đặc biệt như Nam Cực thì lại càng "vất vả" hơn so với suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy cảnh động vật giằng xé lẫn nhau để tồn tại, mà đôi khi sẽ là những khoảnh khắc hài hước vô cùng như bức ảnh độc đáo dưới đây nè.

Đố mọi người biết con cánh cụt bé xíu kia đang làm trò gì?

Biểu cảm cực "thốn" của chú hải cẩu tội nghiệp khi bị chim cánh cụt mổ vào mông đã được nhiếp ảnh gia Roy Mangersnes nhanh tay chụp được tại đảo South Shetland, Nam Cực. Một tấm ảnh nhỏ khác chụp cận cảnh vẻ hoảng hốt của bé hải cẩu từ phía đối diện khiến ai trông thấy cũng cười lăn cười bò. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng há to hết cỡ của bé hải cẩu đã cho thấy con chim cánh cụt đằng sau "xấu tính" đến như nào, chiếc mỏ nhọn của nó đã cạp một miếng khá đau lên bờ mông mập mạp của người bạn to lớn ngay cạnh.

Đúng là đang yên đang lành bị "mảnh sành cắm vào mông"! Cả đàn hải cẩu nằm lười biếng trên bãi biển la liệt chẳng sao, duy nhất chú hải cẩu tội nghiệp này nằm gần bầy cánh cụt lại bị lũ chim lạch bạch này "chơi khăm" một cách bất ngờ. Đến loài người chúng ta khi bị ai đó chọc vào mông còn giật mình té xỉu, khổ thân bé hải cẩu quá đi...

Bức ảnh vui nhộn ở trên hiện đang được netizen Việt chia sẻ chóng mặt, ai cũng thích thú vì khoảnh khắc chú hải cẩu kêu la quả thực vô cùng "giải trí". Ai bảo mọi khi cứ cậy to xác bắt nạt bọn cánh cụt hoài, nên giờ mới bị đàn cánh cụt "trẻ trâu" cắn cho một miếng!