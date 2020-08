Phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử trước thềm kỳ thi THPT 2020

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đảm bảo an an ninh cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 (diễn ra ngày 9,10/8), Cục An ninh mạng đã phát một số trang web như: camerasieunho.com.vn; cameranguytrang.com.vn; maynghelen.com rao bán các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, nghe lén, ghi hình, trong đó có thiết bị được đặt tên “dụng cụ thi cử” được quảng cáo “chụp ảnh đề thi siêu nét” …

Các thiết bị này hoạt động theo cơ chế truyền dữ liệu từ thiết bị đầu thu sang máy điện thoại được kết nối với thiết bị từ trước. Phần mềm nhận dữ liệu được cung cấp trên kho ứng dụng Appstore và Google Play.

Trước nguy cơ các đối tượng rao bán thiết bị có thể tiếp tay cho gian lận thi cử, làm lộ, lọt đề thi từ phòng thi ra ngoài gây ảnh hưởng đến kỳ thi PTTH quốc gia, Cục An ninh mạng đã lập án đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian trinh sát, ngày 29/7, Cục An ninh mạng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (trú tại Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đang thực hiện hành vi rao bán thiết bị ngụy trang cho khách hàng tại địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang như đồng hồ, mũ lưỡi chai, cúc áo…

Theo lời khai của Tiến, toàn bộ các thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang được phát hiện, thu giữ là sở hữu của đối tượng Trần Văn Toàn (quê Vĩnh Phúc). Đối tượng Toàn sau đó đã bị lực lượng chức năng triệu tập để phục vụ điều tra, xử lý.