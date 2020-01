Phá đường dây gái gọi “Hội Gái Xinh” do “tú bà” 9X cầm đầu

Ngày 15/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá thành công một đường dây gái gọi ở Bình Dương, do đối tượng Nguyễn Thị Kim Nguyên, SN 1997, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cầm đầu.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 14/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các lực lượng bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Anh Thư thuộc phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 cặp đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng của khách sạn này.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua, bán dâm qua sự môi giới của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Nguyên. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Công an bắt quả tang cặp nam nữ bán dâm.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận, khoảng từ tháng 2/2019 đến nay, Nguyên sử dụng tài khoản Zalo có tên "Cô Kim" cùng một số đối tượng khác đã lập ra 2 nhóm hội trên trang mạng xã hội Zalo.

Đó là "Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một" và "Hội Gái Xinh" với tổng số thành viên là hơn 250 người, để hoạt động điều phối gái gọi phục vụ rót bia và bán dâm khi có yêu cầu.

Theo đó, khi khách yêu cầu, Nguyên sẽ gửi thông tin lên 2 nhóm, hội nói trên. Các cô gái trong nhóm sẽ gửi hình ảnh cá nhân về tài khoản Zalo để Nguyên gửi cho khách lựa chọn.

Sau khi thỏa thuận giá xong với khách, Nguyên sẽ báo địa điểm số phòng nhà nghỉ, khách sạn để làm trung gian cho người bán dâm và người mua dâm gặp nhau.

Được biết, giá một lần đi khách từ 2 - 4 triệu đồng. Nguyên sẽ được hưởng 500.000 đồng từ gái bán dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.