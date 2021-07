P&G ra mắt chiến dịch #GoForGold với ưu đãi tới 50% khi mua sắm tại Lazada

Lazada cũng là đối tác chính thức của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 tại khu vực Đông Nam Á và trực thuộc Tập đoàn Alibaba – đối tác toàn cầu của Ủy Ban Olympic Quốc Tế.



P&G ra mắt chiến dịch #GoForGold hợp tác cùng Lazada tại khu vực Đông Nam Á

Sau hơn một năm trì hoãn, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức được khai mạc trong tháng 7 này. Đồng hành cùng sự kiện thể thao toàn cầu với chiến dịch #GoForGold, tập đoàn P&G mong muốn truyền tải thông điệp khuyến khích mọi người không ngừng nuôi dưỡng đam mê và luôn giữ vững tinh thần chiến đấu vì giấc mơ "Vàng" dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Lấy cảm hứng từ nhiều vận động viên Olympic và Paralympic, những người không chỉ đạt được thành tích thể thao tuyệt vời mà còn đang nỗ lực hành động vì những mục đích tốt đẹp để tạo ra sự khác biệt tích cực cho cộng đồng xung quanh, chiến dịch #GoForGold ra mắt đoạn phim ngắn kết nối những nỗ lực dài hạn của các Chương trình phát triển bền vững thuộc tập đoàn P&G như Bình đẳng và Hòa hợp Hỗ trợ cộng đồng hay Bảo vệ môi trường.

Với tư cách là nhà tài trợ chính thức toàn cầu của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, P&G tôn vinh các vận động viên và những hành động tốt đẹp đầy cảm hứng của họ

P&G tin rằng Thế vận hội Olympic đã, đang và sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để đoàn kết thế giới thông qua thể thao.

Đoạn phim ngắn "Điều tốt đẹp vĩ đại - Your Goodness is Your Greatness" tôn vinh những vận động viên thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của họ cả bên trong lẫn ngoài sân thi đấu. Được kể từ góc nhìn của những bậc cha mẹ đầy tự hào, đoạn phim có sự tham gia của các vận động viên Olympic và Paralympic ngoài đời thực, những người đang chạm đến giấc mơ vô địch của mình bằng tình yêu thương và cho thế giới thấy rằng thước đo thực sự của sự vĩ đại chính là lòng tốt. Mọi người có thể xem đoạn phim ngắn tại đây.

Bà Alexandra Vogler, Giám đốc cấp cao thương mại điện tử P&G, khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi cho biết: "Trong nhiều năm qua, P&G đã không ngừng hỗ trợ các vận động viên và gia đình của họ trong hành trình chinh phục giấc mơ Olympic và Paralympic. Tại thời điểm mà thế giới cần xích lại gần nhau và hy vọng một lần nữa, các vận động viên chính là những người đã đặt ra tiêu chuẩn vàng về sự kiên trì, lòng dũng cảm và vị tha. Chúng tôi hy vọng đây chính là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người khác theo đuổi ước mơ của họ."

Đoạn phim ngắn "Điều tốt đẹp vĩ đại" tôn vinh những vận động viên thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của họ cả bên trong lẫn ngoài sân thi đấu

"Lazada rất tự hào khi hợp tác cùng Tập đoàn P&G trong hành trình tôn vinh những điều tốt đẹp, niềm hy vọng và tinh thần thể thao kiên cường đến người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á. Tại Lazada, thông điệp "Nhịp tim dẫn bước - Go Where Your Heart Beats" cũng phản ánh cho những giá trị mà thế giới đang hướng tới đó là lòng dũng cảm và nguồn cảm hứng.

Đồng thời, sự hợp tác này cũng truyền tải tinh thần tích cực, quyết tâm theo đuổi ước mơ và nỗ lực thúc đẩy kết nối thông qua những trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa trên LazMall. Tất cả đã và đang được hiện thực hóa nhờ vào hệ sinh thái TMĐT hoàn thiện của Lazada. Chúng tôi hy vọng tất cả những nỗ lực kể trên sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm an tâm và tiện lợi tại nhà cho tất cả người tiêu dùng", James Chang, Giám đốc Chiến lược Khách hàng và Bán lẻ của Tập đoàn Lazada cho biết.

Người tiêu dùng có cơ hội tận hưởng nhiều ưu đãi lên đến 50% dành riêng cho các sản phẩm của P&G tại Lazada

Bên cạnh đoạn phim ngắn truyền cảm hứng, chiến dịch #GoForGold sẽ mang đến cho người tiêu dùng tại sáu thị trường Đông Nam Á cơ hội mua sắm chưa từng có trên LazMall tại đây. Bắt đầu từ ngày 23/7/2021 – cũng là ngày khai mạc Thế Vận Hội Olympic Tokyo 2020, người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ có cơ hội tận hưởng nhiều ưu đãi lên đến 50% dành riêng cho các sản phẩm của P&G như Pampers, Olay, Pantene và Oral-B...