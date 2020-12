Penthouse bạo lực và cảnh nóng ngập ngụa nhưng chỉ là phiên bản “học đòi” của SKY Castle?

Mùa phim cuối năm chứng kiến sự bùng nổ của Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) từ nhà đài SBS. Sở hữu cốt truyện dày đặc "drama", bộ phim đang ổn định ở mức rating trên 20% và rộng đường trở thành phim đài trung ương có rating cao nhất 2020. Lấy việc bóc trần tham vọng con người và drama tranh đấu làm chủ đạo, Penthouse từ khi lên sóng đã nhanh chóng được đặt lên bàn cân với hiện tượng SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) đình đám. Tuy nhiên, so sánh về mọi mặt sẽ thấy Penthouse chừng như chỉ là một phiên bản "học đòi" của tựa phim xã hội gây sốt cách đây 2 năm.

Cùng là câu chuyện của những kẻ đua nhau lên đỉnh cao nhưng Penthouse bạo lực và đen tối hơn

SKY Castle khai thác cuộc đua nhằm đảm bảo tấm vé vào đại học Seoul hàng đầu Hàn Quốc cho con mình của các bậc phụ huynh sống ở một khu nhà xa hoa gọi là SKY Castle, còn Penthouse theo chân những kẻ tranh giành danh vọng và quyền lực trong tòa biệt thự Hera Palace. Cả hai đều khắc họa cuộc đua lên đỉnh cao của những kẻ tham vọng, nổi bật là tranh giành cơ hội cho con cái mình, đồng thời đều "nêm" thêm các cao trào như giết người, bí mật thân thế, mâu thuẫn học đường.

So với SKY Castle, Penthouse bạo lực và gây sốc hơn khi không chỉ tập trung vào quá trình các phụ huynh giành giật quyền lợi cho con cái mà còn "khuyến mãi" một "đại hội ngoại tình" hoành tráng của giới thượng lưu đi kèm với vô số phân đoạn hành hung người yếu thế, bạo lực gia đình, con trẻ nổi loạn. Quá nhiều tiếng la hét, sự đổ vỡ và máu me khiến Penthouse ồn ào đến mức làm người xem "tiền đình". Việc bóc trần tiêu cực để phản ánh xã hội là không mới, nhưng nhồi nhét tất thảy những cái tồi tệ nhất vào một bộ phim và lặp đi lặp lại qua các tập chính là thử thách sức chịu đựng của khán giả - và Penthouse đang thực hiện đúng điều đó.

Penthouse khiến khán giả bội thực drama

Đều sở hữu những nhân vật chính "lệch khuôn" nhưng chỉ Penthouse khiến người xem ức chế cùng cực

Ngoài một số rất ít nhân vật không "nhúng chàm", cả Penthouse lẫn SKY Castle đều sở hữu nhiều nhân vật chính lệch chuẩn. Ở SKY Castle là những bậc phụ huynh mưu mô, họ gây bức bối nhưng cũng khiến ta đồng cảm vì diễn biến tâm lý được xây dựng có chiều sâu. Một người mẹ trải qua nhiều xung đột tư tưởng và đạo đức để buông bỏ áp lực lên chính mình và con cái, một ông bố kiêu ngạo với lối giáo dục độc tài đã phải thay đổi quan niệm trước sự đấu tranh của vợ và các con. Các nhân vật của SKY Castle đa phần không thánh thiện nhưng cũng không độc ác, và họ không đột nhiên làm những hành động lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu.

SKY Castle không thiếu những nhân vật đầy mâu thuẫn, nhưng khán giả không thấy nặng nề hay tức giận vì câu chuyện của họ được xây dựng lớp lang

Trái lại, biên kịch Penthouse với niềm "đam mê cua lái" của mình đã xoay khán giả như chong chóng trong nỗ lực biến mọi nhân vật trong phim thành vặn vẹo. Phải 90% nhân vật Penthouse đều hết sức "toxic", không giết người thì cũng gián tiếp giết người, không ngoại tình thì cũng dối trá, hội con trẻ giàu thì kênh kiệu bạo lực còn nghèo thì hay "ăn vạ" vô lý. Cách hành xử của dàn nhân vật Penthouse chỉ khiến người xem mệt mỏi và gần như chẳng yêu mến nổi ai.

Nhưng đỉnh điểm phải kể đến việc Oh Yoon Hee (Eugene) giết người với lí do vì lợi ích của con gái trong khi nhân vật này được thiết lập là tham vọng nhưng không độc ác. "Tôi từ bỏ logic để xem phim này", "Không biết biên kịch nghĩ gì khi viết cảnh này", "Tôi bỏ phim đây",... là những bình luận phổ biến nhất sau màn biến Yoon Hee từ chính diện thành phản diện của biên kịch. Rất nhiều khán giả đã lên án sự "thiếu nhân văn" không cần thiết của Penthouse khi cứ cố tình phức tạp hoá các nhân vật. Đó là chưa kể đến chuyện tình thiếu diễn biến hợp lý của đôi "gà bông" Ro Na - Seok Hoon hay tình cảm bất chợt của Logan - Su Ryeon những tưởng sẽ làm dịu không khí phim nhưng thực chất là chỉ khiến mớ bòng bong rối càng thêm rối.

Cú "bẻ lái" khiến ai nấy kêu gào của biên kịch là đỉnh điểm của sự ức chế

Thiếu gia Seok Hoon được "tẩy trắng" nhanh chóng

Logan và "chị đẹp" tập trước còn trợn trừng nhau nay đã ôm ấp hứa hẹn

Quan trọng nhất là kém sức đánh động, chẳng cho khán giả "khoảng lặng" để suy ngẫm

Những tựa phim Hàn đỉnh cao thường để lại trong lòng khán giả chút gì đó gọi là "khoảng lặng", là không gian để nghiền ngẫm những giá trị thông điệp phim gửi gắm. SKY Castle được tán dương vì đã dũng cảm bóc trần những góc khuất trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc, trào phúng định nghĩa thành công và danh vọng, đặt vấn đề về tình thương của cha mẹ trong xã hội hiện đại. Bộ phim được miêu tả là khiến người xem vừa thỏa mãn sự tò mò về cách giới thượng lưu đảm bảo thành công cho con cái, vừa khơi gợi cảm giác không thoải mái vì "đâm trúng tim đen" cái tham vọng thành tích và danh lợi trong mỗi cá nhân, tạo thành một kiểu xung đột cảm xúc vừa khó chịu vừa kích thích, từ đó khiến người ta phải suy nghĩ dài lâu.

Trong khi SKY Castle "drama" nhưng vẫn lấy giá trị hiện thực làm trọng tâm, Penthouse dù đề cập đến rất nhiều vấn đề như ngoại tình, lòng tham, bạo lực học đường vẫn không khỏi tạo cảm giác như đang lạm dụng bạo lực và cảnh nóng để câu kéo rating, còn lại thì "phim cũng chỉ là phim". Những người lớn với tâm lý vặn vẹo, hội trẻ con không bạo lực kênh kiệu thì cũng hỗn láo, chính diện trong nháy mắt thành phản diện, thật sự khiến người xem tự hỏi biên kịch muốn truyền tải thông điệp gì qua tất thảy những điều này.

Các "bùng binh tình ái" chằng chịt khiến khán giả mệt mỏi

Hội trẻ con cũng chẳng ai dễ chịu

Nói đơn giản, SKY Castle thành công vì biết cách "đánh tâm lý" khán giả, còn Penthouse rating cao vẫn gây ý kiến trái chiều vì chỉ đơn giản để người xem "chìm" trong biển drama không hồi kết mà không khơi gợi được sự đồng cảm. Với Penthouse, sau khi "hết hồn" với những cú "cua gắt", tròn mắt với những cảnh tượng đẫm máu, há hốc trước những màn cãi vã bạo lực chem chẻm từ lớn đến bé, liệu có để lại được chút "khoảng lặng" nào trong lòng người xem hay chỉ đơn thuần phô diễn một cách thái quá sự vặn vẹo nhân cách của giới thượng lưu?

Dự là sắp tới hai kẻ thủ đoạn nhất Penthouse sẽ bắt tay hay gian díu với nhau, đẩy sự ngột ngạt lên tầm cao mới?

Chất lượng diễn xuất của Penthouse "lép vế" so với SKY Castle, đặc biệt là dàn rich kid quá "non"

Song hành cùng nội dung, diễn xuất của dàn cast SKY Castle từ người lớn đến lớp trẻ đều từng được khen ngợi hết lời. Không chỉ ảnh hậu Yum Jung Ah khiến người xem khóc cười cùng nhân vật hay phản diện Kim Seo Hyung đến nay vẫn khiến khán giả "lạnh gáy" khi nhớ lại, dàn diễn viên trẻ cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn đến nỗi chỉ trong 1 năm hầu hết đều đã có dự án đóng chính của riêng mình.

Dù chính diện hay phản diện, sự lí trí của nhân vật và diễn xuất chuẩn chỉnh của hai nữ diễn viên gạo cội khiến khán giả ngả mũ

Dàn cast trẻ của SKY Castle nhận rất nhiều lời khen cho diễn xuất thuyết phục

Với Penthouse, "chị đẹp" Lee Ji Ah và "cô giáo" Kim So Yeon là hai "nam châm" chính của toàn phim. Đặc biệt Kim So Yeon với màn hóa thân vào vai phản diện xuất thần đã chinh phục đông đảo khán giả và chắc chắn là ứng cử viên sáng giá ở các giải thưởng lớn sắp tới. Tuy nhiên, mảnh ghép cuối trong bộ ba nữ chính Penthouse, Eugene, lại bị hai người còn lại lấn át cả về diễn xuất, thần thái lẫn hình tượng. Những màn gào thét, khóc lóc, nổi điên của cô chỉ khiến người xem ấn tượng một hai lần, kết hợp cùng hình tượng "vô dụng" lại càng khiến nhân vật và diễn viên trở nên lu mờ hay thậm chí là đáng ghét trong mắt khán giả.

"Chị đẹp" là nhân vật "sạch" nhất Penthouse hiện tại

Phản diện Seo Jin của Kim So Yeon được đánh giá là ấn tượng

Nhưng Eugene thì bị lu mờ hoàn toàn

Lỗ hổng diễn xuất của Penthouse còn nằm ở hội rich kid. Từ "non xanh" như Choi Ye Bin đến có kinh nghiệm như Kim Young Dae hay "Hae Ri" Jin Ji Hee đều không đủ sức ghi dấu ấn với khán giả. Được thiết lập là nhân vật tham vọng và xuất thân danh giá lại đem lòng đơn phương người không đoái hoài đến mình, tiểu thư Ha Eun Byul gợi nhớ đến Kang Ye Seo của SKY Castle, nhưng diễn xuất của tân binh Choi Ye Bin không chỉ kém xa đàn chị Kim Hye Yoon mà còn không đủ lột tả được nhân vật của mình, khiến Eun Byul trở thành người có nhiều biểu cảm "ám ảnh" nhất phim dù lẽ ra đây phải là nhân vật được thương cảm.

Dàn diễn viên trẻ hùng hậu của Penthouse không mấy ai diễn thật sự ấn tượng

Đặc biệt Choi Ye Bin (dưới) bị chê bai rất nhiều khi không thể lột tả nhân vật Eun Byul tâm lý phức tạp - điều mà đàn chị Kim Hye Yoon (trên) đã làm được với mẫu hình tương tự

Kết

Penthouse, không thể phủ nhận, là tựa phim Hàn hot nhất nhì mùa cuối năm. Tuy nhiên do sở hữu cùng mô típ, cùng đề tài, cùng cách tạo xung đột lẫn xây dựng hệ thống nhân vật tương tự với SKY Castle đã khiến phim lộ rõ nhiều điểm thiếu hụt so với bom tấn tiền nhiệm. Chính vì ôm đồm quá nhiều mà không giải quyết hợp lý, Penthouse như một bàn tiệc drama ngập ngụa thoạt nhìn rất hấp dẫn nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Trong tình hình còn đến 2 phần phim dự kiến lên sóng, hẳn nhiều người cũng phải tự hỏi liệu chuỗi drama này sẽ còn kéo dài đến bao giờ và Penthouse có cơ may nào vãn hồi niềm tin của khán giả hay chỉ xứng đáng là một đại hội drama không hơn không kém.

Những tập cuối của Penthouse phần 1 đang được phát sóng vào tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên kênh SBS.