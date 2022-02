Park Min Young nhắn nhủ điều đặc biệt gì trong Valentine mà netizen liên tục "gọi tên" Park Seo Joon?

Trên trang cá nhân mới đây, Park Min Young đã chia sẻ khoảnh khắc "selfie" bên cạnh bông hồng xinh xắn.

Trong hình ảnh mới, Park Min Young khoe nhan sắc xinh đẹp cuốn hút cùng làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Không thể phủ nhận rằng, dù đã bước sang tuổi U40 nhưng nhan sắc của Park Min Young ngày càng lên hương. Bên cạnh nhan sắc trẻ trung ngọt ngào, công chúng cũng để ý tới lời nhắn của Park Min Young ở dòng trạng thái.

Nữ diễn viên nhắn nhủ: "Will you be my Valentine?" (Tạm dịch: Anh có nguyện ý trở thành Valentine của em?). Không ít người đoán rằng, trong ngày Valentine, Park Min Young đang cố tình nhắn nhủ điều gì đó tới người đặc biệt. Thậm chí, công chúng còn liên tục "gọi tên" Park Seo Joon.

Park Min Young nhắn nhủ điều đặc biệt trong dịp Valentine.

Trước đó, Park Min Young và Park Seo Joon liên tục dính nghi án hẹn hò. Thậm chí, cư dân mạng còn đưa ra khá nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy việc cặp đôi hẹn hò là sự thật. Từ việc dùng đồ đôi cho tới check in tại cùng địa điểm... Thế nhưng, chưa lần nào Park Min Young và Park Seo Joon đứng ra giải thích rõ về nghi vấn này.

