Fanpage aFamily

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí

Quang Vũ,
Chia sẻ
Thích0

Buổi lễ trao giải "Qua ống kính trẻ thơ – Kids Witness News 2025" tại Hà Nội quy tụ hơn 200 khách mời. Hai tác phẩm Giải nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự Kids Witness News Global Summit cùng các nhóm làm phim quốc tế vào cuối năm nay.

Mùa hè sáng to giao thoa ngh thut, công ngh và văn hóa dân tc

Mùa giải KWN 2025 đã nhận được hơn 200 kịch bản từ hơn 400 học sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí - Ảnh 1.

Ông Oka Hiroyuki, Giám đốc Panasonic Việt Nam phát biểu tại buổi lễ


Hoạt động nổi bật và mang đậm dấu ấn của KWN là khóa học làm phim, nơi hơn 70 nhà làm phim nhí có kịch bản tiềm năng nhất được tuyển chọn qua vòng phỏng vấn trực tiếp. Các em đã có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm quy trình làm phim chuyên nghiệp - từ viết kịch bản, diễn xuất, quay phim với máy quay chuyên dụng của Panasonic, đến hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm dưới sự hướng dẫn bởi các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong nước.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: "Panasonic luôn tin rng thế h tr hôm nay chính là tương lai ca Vit Nam. Đó là lý do vì sao chúng tôi dành nhiu tâm huyết vào các hot đng trách nhim xã hi tp trung v giáo dc, tiêu biu là Qua ng kính tr thơ – Kids Witness News (KWN). Trong hơn 18 năm t chc, KWN đã tr thành mt sân chơi sáng to và b ích, nơi các em đưc hc làm phim chuyên nghip và tha sc th hin góc nhìn đc đáo ca mình v các vn đ xã hi - t môi trưng đến văn hóa, th thao...- qua lăng kính đin nh. Chúng tôi vui mng khi nhn đưc nhiu phn hi tích cc và s tham gia nhit tình ca các em hc sinh, các trưng hc và các bc ph huynh qua mi năm t chc. KWN dưng như đã tr thành mt sân chơi thú v cho các em trong mi mùa hè, nhiu thưc phim đc đáo, nhiu góc nhìn sáng to, nhiu thông đip trong tro đã đưc các em gi gm như nhng quà tng vô cùng quý giá ti nhng ngưi t chc chương trình như chúng tôi mi mùa hè."

Bên cạnh khóa học làm phim, các bạn học sinh đã trải qua một mùa hè giàu trải nghiệm học hỏi và trưởng thành qua các hoạt động đa dạng, thú vị. Từ chuyến đi dã ngoại và thực hành quay phim ngoại cảnh, đến khám phá văn hóa truyền thống tại Bảo tàng Hà Nội và thử sức làm phóng viên tại nhà máy Panasonic, tất cả những trải nghiệm bổ ích trong mùa hè này đã giúp các em phát triển toàn diện các kỹ năng mềm thiết yếu như khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống, học hỏi từ quan sát thực tế, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí - Ảnh 2.

Mùa hè làm phim đáng nhớ của các em học sinh cùng KWN 2025

Nhiu tác phm n tưng

Với sự đánh giá của Ban Giám khảo giàu chuyên môn cùng sự tham gia của diễn viên gạo cội -NSND Lan Hương và đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm, hành trình của các tài năng làm phim nhí đã khép lại bằng lễ vinh danh 16 bộ phim xuất sắc nhất ở nhiều hạng mục.

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí - Ảnh 3.

Góc nhìn sâu sắc của các em đã được truyền tải đầy sáng tạo qua các bộ phim

Năm nay, nhóm Gems (trường THPT Yên Hòa và THPT Quang Trung) đã giành Giải Nhất của nhóm tuổi 13 – 18, với bộ phim "Trao" - tác phẩm giàu cảm xúc khai thác chủ đề giao tiếp, gửi gắm thông điệp ý nghĩa của việc sẻ chia, tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người, đặc biệt là trong mối quan hệ với những người thân yêu.

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí - Ảnh 4.

Giải Nhất, nhóm tuổi 13 – 18, nhóm Gems (trường THPT Yên Hòa và THPT Quang Trung)

Ở nhóm tuổi 10 -12, Giải Nhất thuộc về bộ phim "Con không phải là Tích Chu" của nhóm Little Dreamers (trường Liên cấp Archimedes Đông Anh), kể câu chuyện về sự thay đổi và trưởng thành của một cậu bé trong việc dành tình yêu, sự quan tâm cho gia đình.

"B phim đưc ly cm hng t câu chuyn có tht v gia đình ca mt bn trong nhóm. Nhóm chúng con rt vui và t hào vì đã k li câu chuyn đó mt cách thành công thông qua nhng thưc phim và đã đưc các cô, chú đo din đánh giá cao khi giành gii Nht." - bạn Nguyễn Trần Quân, nhóm Little Dreamers chia sẻ.

Panasonic vinh danh 16 bộ phim xuất sắc của các nhà làm phim nhí - Ảnh 5.

Giải Nhất, nhóm tuổi 10 – 12, nhóm Little Dreamers (trường Liên cấp Archimedes Đông Anh)

Nhóm làm phim giành Giải Nhất của mỗi nhóm tuổi sẽ tham gia giao lưu với các đội khác trên toàn thế giới tại sự kiện KWN Global Summit được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm nay.

NSND Lan Hương, thành viên BGK chia sẻ: "Tôi rt vui vì đã đưc đng hành cùng chương trình qua 4 mùa làm phim. Tôi tht s n tưng vi tư duy làm phim rt sáng to ca các em. Dù tui còn nh, nhưng các em đã biết cách làm phim chuyên nghip và mi b phim đu mang trong mình mt v đp riêng, t ý tưng, cách th hin. Và tôi cũng thy rt n tưng vì Panasonic đã bn b đem Kids Witness News đến vi các em nh Vit Nam trong 18 năm qua, đ mi mùa hè ca các em đu là nhng k nim đp và là nơi các em nh ct lên tiếng nói ca mình v cuc sng qua lăng kính đy màu sc tr thơ."

V chương trình "Qua ng kính tr thơ" – Kids Witness News (KWN)

Tổ chức lần đầu tại Mỹ từ năm 1989, chương trình đào tạo làm phim KWN do Tập đoàn Panasonic tổ chức dành cho học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 18 và được thực hiện hoàn toàn miễn phí trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Panasonic đã tổ chức thành công 18 mùa giải thành công từ năm 2006 tới nay, gần 3000 học sinh tham gia với hơn 170 video được sản xuất, 17 lần có phim lọt top vòng chung kết quốc tế trực tuyến và được gửi đi tham dự KWN Global summit.

Theo Thanh Niên Việt Copy link 08/13/2025 11:59 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/panasonic-vinh-danh-16-bo-phim-xuat-sac-cua-cac-nha-lam-phim-nhi-209250813110946917.htm
Chia sẻ
Thích0