Ông Nguyễn Quốc Cường thay mẹ làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố nghị quyết thông qua nội dung bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trong đó, doanh nghiệp đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng bổ nhiệm ông Cường làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay thế cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào ngày 30/7/2024.

Ông Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982, biệt danh Cường đô la, là con trai bà Nguyễn Thị Như Loan) có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh. Ông từng là thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai.

Quốc Cường Gia Lai muốn bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật/

Năm 2018, ông Cường từ nhiệm các vị trí trên thành lập CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường (nay là C - Holdings), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phát triển các dự án tại Bình Dương.

Đến hết năm ngoái, ông Cường sở hữu hơn 537.000 cổ phiếu QCG, còn bà Loan nắm gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng 37% vốn.

Việc điều chỉnh vị trí lãnh đạo doanh nghiệp đã được Quốc Cường Gia Lai thông tin ngay sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc - bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM.

Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình được điều tra, bà Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức trước đây đã công bố.

Công ty cũng cho biết HĐQT sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp , đảm bảo hoạt động bình thường.

"Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty QCGL. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại Công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", công ty nêu rõ trong văn bản.

Trước đó, Đại hội lần 1 vào ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - vắng mặt tại cuộc họp đại hội cổ đông 2024 vì lý do sức khỏe. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không tham dự vì lý do cá nhân. Hai cá nhân này là cổ đông lớn, nắm 51,3% vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai nên đại hội không thể tiến hành.

Năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng (gấp 3 lần năm trước), lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng (gấp 20 lần năm trước).